香港乳癌基金會「早期乳癌藥物資助計劃」 助患者減經濟負擔及復發風險

乳癌是本港女性最常見癌症，早期患者經傳統治療後仍有復發風險，而新輔助治療有助減低復發率約三成。由於藥費不菲，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，幫助患者減低復發風險，同時減輕經濟負擔。

CDK4/6 抑制劑阻癌細胞生長 本港大部分乳癌個案屬於荷爾蒙受體陽性(HR+)乳癌，治療首先以化療縮小腫瘤，再以手術清除可切除的腫瘤，術後作輔助治療，避免腫瘤復發。傳統輔助治療為荷爾蒙治療，可是高風險患者的5年復發風險高達29.8%，比低風險患者高出近3倍。 而新輔助治療方案會添加CDK4/6抑制劑，可以阻止癌細胞再生長。外國一項追蹤研究顯示，新輔助治療比起傳統方案，無入侵性疾病存活率由76%升至83.6%，而無遠端復發存活率亦由79.2%升至86%，令復發率降低逾三成。

藥費需百萬港元 去年7月確診乳癌的Amy (化名)接受化療、除切乳房手術及電療後，今年6月開始採用新輔助療法。她每日服兩次新輔助療法的標靶藥，每月有關藥費逾2萬元，另服用荷爾蒙藥物的每月藥費約2,000餘元；前者療程約2年，後者則為5年，兩個療程合共約100萬港元。另有驗血、年檢等治療開支，「一旦復發，將涉及一堆醫療開支，所以我現時努力做運動、維持健康生活、保持心情開朗，希望減低將來復發風險。」她知道有患者因標靶藥費用高昂，即使明知採用新輔助療法的復發風險較低，仍非常猶豫。