香港乳癌基金會「早期乳癌藥物資助計劃」 助患者減經濟負擔及復發風險

乳癌是本港女性最常見癌症，早期患者經傳統治療後仍有復發風險，而新輔助治療有助減低復發率約三成。由於藥費不菲，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，幫助患者減低復發風險，同時減輕經濟負擔。
CDK4/6抑制劑阻癌細胞生長
本港大部分乳癌個案屬於荷爾蒙受體陽性(HR+)乳癌，治療首先以化療縮小腫瘤，再以手術清除可切除的腫瘤，術後作輔助治療，避免腫瘤復發。傳統輔助治療為荷爾蒙治療，可是高風險患者的5年復發風險高達29.8%，比低風險患者高出近3倍。
而新輔助治療方案會添加CDK4/6抑制劑，可以阻止癌細胞再生長。外國一項追蹤研究顯示，新輔助治療比起傳統方案，無入侵性疾病存活率由76%升至83.6%，而無遠端復發存活率亦由79.2%升至86%，令復發率降低逾三成。
藥費需百萬港元
去年7月確診乳癌的Amy (化名)接受化療、除切乳房手術及電療後，今年6月開始採用新輔助療法。她每日服兩次新輔助療法的標靶藥，每月有關藥費逾2萬元，另服用荷爾蒙藥物的每月藥費約2,000餘元；前者療程約2年，後者則為5年，兩個療程合共約100萬港元。另有驗血、年檢等治療開支，「一旦復發，將涉及一堆醫療開支，所以我現時努力做運動、維持健康生活、保持心情開朗，希望減低將來復發風險。」她知道有患者因標靶藥費用高昂，即使明知採用新輔助療法的復發風險較低，仍非常猶豫。
早期乳癌藥物資助計劃
為幫助這些患者得到更好的治療，香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，持有有效香港身份證的初期乳癌患者，須在開始早期乳癌藥物療程首3個月內到基金會登記計劃，經審核後，符合資格的申請者按其月收入可獲支票發放最多$96,000(每4周可領取$16,000)或$64,000(每6周可領取$16,000)
申請資格：
- 患有荷爾蒙受體陽性，HER2陰性的早期高復發風險乳癌患者(詳情請致電查詢)；
- 持有有效香港身份證；
- 為本港私營醫院或私營腫瘤中心診症的患者；
- 持有由本港私家醫生所發出的早期乳癌藥物處方及購買發票或購買證明書正本；
- 須在開始早期乳癌藥物療程首3個月內到香港乳癌基金會辦理登記手續；
- 遞交相關的資產證明文件；
- 不適用於已成功申請其他早期乳癌藥物資助計劃的患者，例如晚期乳癌患者在醫院管理局轄下的撒瑪利亞基金、聖雅各福群會資助、香港藥學服務基金的封頂計劃或友邦保險 AIA的「攜手增益癌症藥物計劃」。