香港專科屹立17載 疫下再擴充 全新日間手術及內窺鏡中心開幕

公立醫院輪候需時，私家醫院收費相對高昂，廣大市民還有其他選擇嗎？成立於2006年的香港專科，17年來一直致力推廣日間內窺鏡及日間手術，而為進一步推動日間醫療中心的發展，香港專科於疫情肆虐期間展開第三度擴充，位於旺角雅蘭中心新擴建40,000平方呎的日間手術中心及內窺鏡中心現已正式啟用。

醫院級設備 符合國際安全標準

新擴建的日間手術中心位於雅蘭中心6樓，設有4間參考香港衛生署發出的日間醫療中心實務守則以及多個國際手術指標而建造的正氣壓手術室，通風系統按照HTM 03-01 (2021 Edition) - Specialized Ventilation for Healthcare Premises而設計，並使用獨立於大廈的換氣系統HVAC，能確保對溫度和濕度敏感的醫療設備的準確運作。中心同時配備「隔離」電力系統IPS (Isolated Power Supply)及不斷電系統UPS (Uninterruptible Power Supply)，確保電力供應；而中央消毒物品供應部 (CSSD)亦劃分為清潔去污與消毒、檢查與包裝、滅菌、冷卻、無菌物品儲存及分發等多個程序，確保手術儀器在安全環境下保持無菌狀態。

而日間內窺鏡中心則位於雅蘭中心5樓，共有10間負氣壓內窺鏡室及可同時容納11張病床的復甦區。延續香港專科創辦之初的傳統，負氣壓內窺鏡室使用醫院級別入牆式醫療氣體供應系統，從醫用氣體供應源通過中央供應管道，安全、便捷地向醫療中心各病區供應醫用氣體(O2、MA4、CO2)，並自設風冷式中央制冷系統，重要醫療區域更使用24小時空調系統。

