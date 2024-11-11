香港復康會「COVID-19新冠」健康超級市場 空降K11 Art Mall

「COVID-19 新冠健康超級市場」讓市民在寓教育於娛樂的活動中，正確分辨新冠病徵及高風險因素。

新冠疫情曾對生活造成重大影響，復常後病毒其實並未消失，踏入呼吸道感染高峰期的秋冬季節就更不能掉以輕心。香港復康會與輝瑞香港合作，在尖沙咀開辦期間限定的「COVID-19 新冠健康超級市場」，讓市民在寓教育於娛樂的活動中，正確分辨新冠病徵及高風險因素。

根據衛生防護中心的數字，今年首9個月便有2,212宗新冠嚴重及死亡個案呈報，可見新冠疫情威脅仍在存在。萬一出現染病徵狀且新冠檢測陽性，其實只要把握5日治療黃金時機接受適當治療，便可以大大減低病情惡化及出現併發症的風險。

遊戲區域分兩個部分，分別是「徵選貨品區」及「高危人士多」。

溫故知新了解新冠風險

香港復康會與輝瑞香港合作營運的「COVID-19 新冠健康超級市場」，透過遊戲為市民溫故知新，了解新冠的症狀及高危因素。遊戲區域分兩個部分，分別是「徵選貨品區」及「高危人士多」，並混入錯版貨品，市民只要選擇出正確的貨品，便可以換領豐富禮品，包括精美環保袋、四層過濾口罩、指夾式血氧儀，以及五合一快速抗原測試包等。數量有限，送完即止。

香港復康會在現場更設有簡單身體檢查櫃台，為市民健康把關！