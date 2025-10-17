香港東北扶輪社「心肺復甦法及去顫法教育計劃」10周年 何廣沛、詹天文親身體驗急救課程

由國際扶輪3450地區及香港東北扶輪社聯同香港聖約翰救護機構舉辦的「心肺復甦法及去顫法教育計劃」，自2016年啟動以來，至今已踏入第10年。計劃多年來成功培訓超過8,000名市民掌握CPR(心肺復甦法)及AED(自動心臟除顫器)使用技巧，學員當中包括不少中學生及大專生，進一步鞏固社區的生命安全網。

為慶祝計劃十周年，主辦單位邀請人氣藝人何廣沛(Matthew)與詹天文(Windy)一同報讀為期6小時的心肺復甦及去顫法證書課程。兩人順利通過考核，獲聖約翰救傷機構頒發急救證書，並以實際行動支持新一輪教育推廣。