香港東北扶輪社「心肺復甦法及去顫法教育計劃」10周年 何廣沛、詹天文親身體驗急救課程

由國際扶輪3450地區及香港東北扶輪社聯同香港聖約翰救護機構舉辦的「心肺復甦法及去顫法教育計劃」，自2016年啟動以來，至今已踏入第10年。計劃多年來成功培訓超過8,000名市民掌握CPR(心肺復甦法)及AED(自動心臟除顫器)使用技巧，學員當中包括不少中學生及大專生，進一步鞏固社區的生命安全網。
為慶祝計劃十周年，主辦單位邀請人氣藝人何廣沛(Matthew)與詹天文(Windy)一同報讀為期6小時的心肺復甦及去顫法證書課程。兩人順利通過考核，獲聖約翰救傷機構頒發急救證書，並以實際行動支持新一輪教育推廣。
呼籲市民裝備救命知識
Matthew已是第四次參與教育計劃，見證受惠人數年年上升，能令更多人掌握CPR與AED的正確使用方法，「當遇上緊急情況時，便能即時伸出援手，這就是這項計劃最有價值的地方。」課堂內容與時並進，疫情後CPR部分以膠囊面罩復甦器(BVM)取代人工呼吸，既更合乎衛生原則，也能減低傳染病風險。「希望有朝一日能推動教育局，將CPR與AED課程納入學校必修科目。」
心靈與體力雙重挑戰
首次接觸CPR及AED課程的Windy發現急救並不容易，「原以為只是胸外按壓的簡單程序，卻需要完整、不可缺的多個步驟，少了一環都可能對傷者造成傷害。由於力度不足，按壓時手掌很快發紅且容易疲倦。幸好在導師指導下有所改善，但胸外按壓需達5厘米深度，我仍有進步空間，會繼續練習。相比之下，AED步驟簡單，我能較輕鬆掌握。」未來Windy會在社交平台上多作宣傳，鼓勵更多人接受訓練，推廣急救的重要性。
Matthew與Windy將於11月22日出席在香港聖約翰救護機構總部舉行的「心肺復甦法及去顫法教育計劃2025-2026」啟動典禮。屆時，二人將於台上分享參與課程的學習體驗與心得，期望透過公開活動進一步推廣急救知識，讓更多市民掌握這項能改變生命的技能。香港聖約翰救傷會訓練經理關惠之希望未來有更多個「十」年，攜手創佳績，讓更多市民學懂急救技術，推己及人，讓市民遇上意外時有更大保障。