香港港安醫院—荃灣 惠澤社群60載 以延續基督的醫治大能為宗旨

由昔日的工業重鎮轉變成為今天的商業、住宅及旅遊區，香港港安醫院－荃灣（荃灣港安）見證著荃灣區的進步，陪伴著荃灣居民的成長！回顧過去六十年，荃灣港安致力實踐「延續基督的醫治大能」的使命，並遵行「仁愛」、「卓越」、「全人」、「誠信」、「家庭」五大價值觀為病患提供救治服務，同時透過旗下慈善基金回饋社會，惠澤社群。
根植荃灣 並肩成長發展
荃灣港安自1964年5月20日成立，至今已邁入六十載。作為一家具歷史的醫療機構，荃灣港安有賴每位醫生、專業醫療技術員工、護理員工及一眾後勤員工的努力下，發展成擁有逾千名員工的醫療機構，竭力服務逾二百萬的新界西社區居民。不僅提供優質的醫療服務，還致力於推動醫學的發展和創新，更不斷改善設施環境。
醫院興建的主座大樓自2015年起啟用，曾榮獲國際「未來環保設計獎」。引進先進的醫療技術和設備，包括運用嶄新儀器的手術室、普通科門診及24小時急診中心、臨床化驗室、康復治療中心、藥劑部、專科中心及各科病房，服務已經步入軌道，持續為社區提供優質的一站式專科醫療服務。
荃灣港安是新界西區唯一非牟利私營醫院，不僅提供全面專科醫療服務，更能紓緩新界西公營醫療資源緊絀的問題，特別在專科服務方面更扮演着重要角色，包括二十四小時急診服務，設全天候急症科醫生駐診，提供及時急救服務，例如急症中風、心臟病發、急性腎衰竭等搶救。
精益求精 步伐從未停頓
現今社會對醫療服務的需求有增無減，尤其是人口老化問題日益嚴重，不論公私營機構都不斷擴展服務，來應付人口老化帶來的醫療負擔。荃灣港安也不止於此，於2020年再擴建三層病房，其中的低收費病床樓層及綜合病房已於2022年啟用，環境優雅舒適。而目前正興建的單人私家病房樓層，預計今年內將會投入服務，希望提供更高私隱度的優質尊尚服務。醫院的病床正逐漸增加至470張，以應付與日俱增的醫療需求。
以病人安全為本 服務水平再被國際權威肯定
除了硬件設施配套外，荃灣港安也致力提供優質安全的醫療服務，為此醫院尋求國際界公認嚴謹的審批機構協助，全面評核本院服務安全水平。很榮幸已第三次成功獲得聯合委員會（Joint Commission）國際醫院認證，再次榮膺其「認證金章」，成為全港首一間榮獲此認證的醫院，肯定服務已達到世界級水平，能全面保障病人安全，與世界其他一流醫院並駕齊驅。
凌宏寶先生：「JCI認證金章是一個優良機制，讓本院持續提升服務質素及提高病人安全水平，雖然醫院已符合現時的JCI標準，但我們仍需持續改進，因為JCI會不斷根據國際最新醫療情況而改進『最高安全標準』，我們也需要跟隨，以提供更安全的醫療服務。」
宣揚主愛 回饋社會
公立醫院病床向來供應緊張，荃灣港安按批地條款，提供不少於兩成的病床為低收費病床，緩解公立醫院的醫療負擔。現時醫院內有64張低收費病床，每日住院費一百二十元連三餐，只要持香港永久性居民身分證都可選擇入住，化驗費、醫生費、手術費等另計。凌宏寶先生表示，低收費病床與醫院服務新界西區居民的理念吻合，因此不論在員工培訓上、措施上均積極向公眾推廣低收費病床，同時給予與低收費病床「相輔相成」的特定優惠和套餐式服務，包括乳房腫塊切除術、腹腔鏡膽囊切除術、大腸內窺鏡檢查及胃鏡檢查等，協助有需要的病人縮短輪候時間，得到適時及優質的醫療服務。
荃灣港安除了為區內市民提供優質的醫療服務，一直都心繫社區，務求將醫院一直以來從神所賜的恩典和福澤與社會大眾分享。本院多年來與區內持份者積極在社區舉辦不同健康推廣活動，及積極贊助不同團體舉辦之文娛康樂活動。慈善基金轄下的健康生活基金聯同港安醫院推出白內障慈善計劃及全額資助球囊冠狀動脈成形術（通波仔手術）計劃，至今已協助數以百計基層市民進行手術，讓弱勢社群得到及時的醫療支援，重拾健康，讓關愛的文化扎根社區。
淩院長續稱，「老年人可能會面臨一些輕微的健康問題，但很多時候不至於到醫院就診。作為社區的一份子，荃灣港安的服務不僅僅局限於醫院內部，而是扎根社區，與居民建立深厚的關係，提供更多的關懷和支援服務。健康生活促進中心的醫護同事積極舉辦活動，走進社區，為居民尤其長者提供義診和簡單的身體檢查，讓他們能夠接受專業醫療建議，並且獲得關於健康生活方式的寶貴資訊。」
荃灣港安成立歷史
荃灣港安的使命宣言「為延續基督的醫治大能」，港安醫療滙聚專業英才，矢志卓越，實踐全人醫治，發揚基督精神，同時亦透過醫療宣教，彰顯神的大愛。1960年代，美國的米勒耳醫生以基督復臨安息日會名義興建荃灣港安，是在全球一百六十多家醫院和療養院之一。米勒耳醫生在興建和籌辦醫院遇到不少困難，包括申請撥地等，直至1964年5月，香港港安醫院—荃灣才正式啟用。
香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生指，未來會為應付新界西區龐大的醫療需要，將會繼續改進服務及醫療設施及配套，引入嶄新的儀器以提供更頂尖的服務。荃灣港安會繼續以「延續基督的醫治大能」為使命，用心服務市民，彰顯主愛，保障社區健康。