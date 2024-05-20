香港港安醫院—荃灣 惠澤社群60載 以延續基督的醫治大能為宗旨

由昔日的工業重鎮轉變成為今天的商業、住宅及旅遊區，香港港安醫院－荃灣（荃灣港安）見證著荃灣區的進步，陪伴著荃灣居民的成長！回顧過去六十年，荃灣港安致力實踐「延續基督的醫治大能」的使命，並遵行「仁愛」、「卓越」、「全人」、「誠信」、「家庭」五大價值觀為病患提供救治服務，同時透過旗下慈善基金回饋社會，惠澤社群。

根植荃灣 並肩成長發展 荃灣港安自1964年5月20日成立，至今已邁入六十載。作為一家具歷史的醫療機構，荃灣港安有賴每位醫生、專業醫療技術員工、護理員工及一眾後勤員工的努力下，發展成擁有逾千名員工的醫療機構，竭力服務逾二百萬的新界西社區居民。不僅提供優質的醫療服務，還致力於推動醫學的發展和創新，更不斷改善設施環境。

醫院興建的主座大樓自2015年起啟用，曾榮獲國際「未來環保設計獎」。引進先進的醫療技術和設備，包括運用嶄新儀器的手術室、普通科門診及24小時急診中心、臨床化驗室、康復治療中心、藥劑部、專科中心及各科病房，服務已經步入軌道，持續為社區提供優質的一站式專科醫療服務。

荃灣港安是新界西區唯一非牟利私營醫院，不僅提供全面專科醫療服務，更能紓緩新界西公營醫療資源緊絀的問題，特別在專科服務方面更扮演着重要角色，包括二十四小時急診服務，設全天候急症科醫生駐診，提供及時急救服務，例如急症中風、心臟病發、急性腎衰竭等搶救。 精益求精 步伐從未停頓 現今社會對醫療服務的需求有增無減，尤其是人口老化問題日益嚴重，不論公私營機構都不斷擴展服務，來應付人口老化帶來的醫療負擔。荃灣港安也不止於此，於2020年再擴建三層病房，其中的低收費病床樓層及綜合病房已於2022年啟用，環境優雅舒適。而目前正興建的單人私家病房樓層，預計今年內將會投入服務，希望提供更高私隱度的優質尊尚服務。醫院的病床正逐漸增加至470張，以應付與日俱增的醫療需求。 以病人安全為本 服務水平再被國際權威肯定 除了硬件設施配套外，荃灣港安也致力提供優質安全的醫療服務，為此醫院尋求國際界公認嚴謹的審批機構協助，全面評核本院服務安全水平。很榮幸已第三次成功獲得聯合委員會（Joint Commission）國際醫院認證，再次榮膺其「認證金章」，成為全港首一間榮獲此認證的醫院，肯定服務已達到世界級水平，能全面保障病人安全，與世界其他一流醫院並駕齊驅。

香港港安醫院行政總裁及院長凌宏寶先生

凌宏寶先生：「JCI認證金章是一個優良機制，讓本院持續提升服務質素及提高病人安全水平，雖然醫院已符合現時的JCI標準，但我們仍需持續改進，因為JCI會不斷根據國際最新醫療情況而改進『最高安全標準』，我們也需要跟隨，以提供更安全的醫療服務。」 宣揚主愛 回饋社會