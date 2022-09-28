香港綜合腫瘤中心聯同華昇診斷中心推出糞便大腸癌基因測試 300個免費名額

大腸癌一度是本港最常見癌症，亦同時是第二號癌症殺手，2019年便導致2,174人死亡。然而，如果大腸癌能夠早期發現，五年存活率可高達90%，若進入了第四期，則未必能夠根治，因此大腸癌的篩查十分重要，最理想是於息肉階段便發現及切除。

大便隱血測試未必找到息肉

香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生區兆基表示，現時政府的大腸癌篩查計劃，建議50歲以上人士每一至兩年做一次大便隱血測試，若有懷疑則進一步照大腸鏡。可是大便隱血測試對大腸癌前身——息肉的靈敏度不高，小於1厘米息肉只有少於10%；而大腸鏡檢查前需要飲食配合，並飲用輕瀉劑「清腸」，相對不便。