香港綜合腫瘤中心聯同華昇診斷中心推出糞便大腸癌基因測試 300個免費名額

大腸癌一度是本港最常見癌症，亦同時是第二號癌症殺手，2019年便導致2,174人死亡。然而，如果大腸癌能夠早期發現，五年存活率可高達90%，若進入了第四期，則未必能夠根治，因此大腸癌的篩查十分重要，最理想是於息肉階段便發現及切除。
大便隱血測試未必找到息肉
香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生區兆基表示，現時政府的大腸癌篩查計劃，建議50歲以上人士每一至兩年做一次大便隱血測試，若有懷疑則進一步照大腸鏡。可是大便隱血測試對大腸癌前身——息肉的靈敏度不高，小於1厘米息肉只有少於10%；而大腸鏡檢查前需要飲食配合，並飲用輕瀉劑「清腸」，相對不便。
在家採樣簡單方便
現時則有大腸癌自我採樣檢測技術可以選擇。糞便中含有由腸道脫落的細胞，從這些細胞中提取DNA之後，再檢測當中3個生物標記，就可以知道大腸癌及大腸息肉的風險，靈敏度分別達到接近90%及40%。市民取得檢測套裝後，只要在家自行採樣，並於網上登記交還樣本，等待數天便可取得報告，過程簡單而且可如常飲食。
免費檢測
在亞洲癌症研究與教育聯盟(ACARE)的推動下，香港綜合腫瘤中心聯同華昇診斷中心合作推出「免費糞便大腸癌基因檢測」，名額300個，希望提升公眾關注大腸癌篩查。名額將優先給予高風險人士，有興趣者可到以下網站登記：https://colotectscreening.hk/ (10月5日開始接受登記)
預防有法
中環醫療腸胃肝臟科專科醫生朱尉瑩指，本港飲食西化，多吃紅肉、加工肉類、纖維攝取少、吸煙和飲的習慣，都會增加大腸癌風險，若要預防就要從留意這幾方面。區兆基補充，大腸癌常見徵狀有排便習慣改變如腹瀉及便秘交替、大便後仍有便意、大便變幼、大便出血、體重下降、腹痛等，惟這些都屬大腸癌晚期徵狀，此時方求診或已太遲，宜50歲起開始定期檢測(有家族史或患有炎症性腸病者由40歲開始)，及早診斷和治療。