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健康
2025-04-28 16:18:46

香港耀能協會推出課堂支援百寶箱 助幼兒教師支援特殊需要兒童

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香港耀能協會推出「課堂支援百寶箱」，協助教師在課堂上支援特殊學習需要幼兒。

香港耀能協會推出「課堂支援百寶箱」，協助教師在課堂上支援特殊學習需要幼兒。

香港耀能協會早前「到校學前康復服務十周年慶典」「適異．並行—支援SEN幼兒多元學習需要」討會，與業內人士分享「到校學前康復服務」經驗成果，並同時推出「課堂支援百寶箱」，輔助幼稚園及幼兒中心老師特殊需要幼兒進行訓練及支援。

到校學前康復服務

香港耀能協會是政府「到校學前康復服務」計劃中最早提供服務的機構之一，支援就讀幼稚園或幼稚園幼兒中心不同程度特殊需要的兒童。協會服務提供了980個服務名額，接近整個項目十分一，加上服服推行十周年，特別行是次討會與業界分享經驗成果。

協會的「學趣滿園~到校學前康復服務」開創了到校服務模式，到疫情期間迅速轉型的線上支援，再發展到校本綜合支援摸式，91間協作學校的師生及家長提供全天候的支援服務。當中跨專業團隊會運用不同評估資源和工具，識別幼兒的學習需要，以及善用幼兒日常能及的空間，於學校、中心及家居提供訓練，幼兒提供全面而靈活的專業支援。

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是次研討會共有近260位業界人士及同工出席。

是次研討會共有近260位業界人士及同工出席。

課堂支援百寶箱

了解業界所面對訓練幼兒的挑戰，協會曾於2023年向約100間幼稚園作問卷調。結果發現，老師認較難處理的幼兒行包括衝動行固執行「經常離座/坐得不理想」；約七成老師希望得到訓練團隊支援，九成老師認適切的工具及策略，有助他們支援特殊學習需要幼兒。

於是，香港耀能協會研發出「課堂支援百寶箱」，提供針對各學習範疇的日常學支援工具及策略，以提升幼兒師的學支援效能。百寶箱含有13項實用工具，包括圖卡、小玩具、課堂支援表等，並設有說明書，詳細介紹每項工具用途、使用方法等，由分析幼兒面對的困難至選擇合適工具，向老師提供示範。此外，協會製作了針對評估及訂立幼兒個別學習計劃的「幼兒個別學習計劃資源套(第二版)」，包含一系列幼兒評估的工具，如紀錄表、圖冊及工作紙等，協助幼兒師、治療師幼兒進行評估及介入。

協會董事會主席彭徐美雲女士,BBS, MH與社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務)吳偉龍先生一同主持典禮，另外董事會副主席暨兒童及家庭支援服務管理委員會主席梁詠詩女士(右二)、委員會副主席何德芳博士(左三)、委員會委員梁詠詞女士(左二)、協會行政總裁劉應彬先生(右一)及副行政總裁李君亮先生(左一)亦一同陪同。

協會董事會主席彭徐美雲女士,BBS, MH與社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務)吳偉龍先生一同主持典禮，另外董事會副主席暨兒童及家庭支援服務管理委員會主席梁詠詩女士(右二)、委員會副主席何德芳博士(左三)、委員會委員梁詠詞女士(左二)、協會行政總裁劉應彬先生(右一)及副行政總裁李君亮先生(左一)亦一同陪同。

未來續優化服務和訓練資源庫

未來協會跨專業團隊將繼續發展及優化相關服務和訓練資源庫，提供更多專業培訓，包括全新「制訂幼兒個別學習計劃」網上證書課程等，期望能助力業界面對不同挑戰，並讓有多元學習需要的幼兒可及早接受適切的訓練，學習及成長打好基礎

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