香港耀能協會推出課堂支援百寶箱 助幼兒教師支援特殊需要兒童

香港耀能協會早前舉凑「到校學前康復服務十周年慶典」暨「適異．並行—支援SEN幼兒多元學習需要」研討會，與業內人士分享「到校學前康復服務」經驗成果，並同時推出「課堂支援百寶箱」，輔助幼稚園及幼兒中心老師為特殊需要幼兒進行訓練及支援。

到校學前康復服務 香港耀能協會是政府「到校學前康復服務」計劃中最早提供服務的機構之一，支援就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心不同程度特殊需要的兒童。協會服務提供了980個服務名額，接近整個項目十分一，加上服服推行十周年，特別舉行是次研討會與業界分享經驗成果。 協會的「學趣滿園~到校學前康復服務」開創了到校服務模式，到疫情期間迅速轉型的線上支援，再發展到校本綜合支援摸式，為91間協作學校的師生及家長提供全天候的支援服務。當中跨專業團隊會運用不同評估資源和工具，識別幼兒的學習需要，以及善用幼兒日常能及的空間，於學校、中心及家居提供訓練，為幼兒提供全面而靈活的專業支援。

課堂支援百寶箱 為了解業界所面對訓練幼兒的挑戰，協會曾於2023年向約100間幼稚園作問卷調查。結果發現，老師認為較難處理的幼兒行為包括「衝動行為」、「固執行為」和「經常離座/坐得不理想」；約七成老師希望得到訓練團隊支援，九成老師認為適切的工具及策略，有助他們支援特殊學習需要幼兒。 於是，香港耀能協會研發出「課堂支援百寶箱」，提供針對各學習範疇的日常教學支援工具及策略，以提升幼兒教師的教學支援效能。百寶箱含有13項實用工具，包括圖卡、小玩具、課堂支援表等，並設有說明書，詳細介紹每項工具用途、使用方法等，由分析幼兒面對的困難至選擇合適工具，向老師提供示範。此外，協會亦製作了針對評估及訂立幼兒個別學習計劃的「幼兒個別學習計劃資源套(第二版)」，包含一系列幼兒評估的工具，如紀錄表、圖冊及工作紙等，協助幼兒教師、治療師為幼兒進行評估及介入。

未來 續優化服務和訓練資源庫 未來協會跨專業團隊將繼續發展及優化相關服務和訓練資源庫，提供更多專業培訓，包括全新「制訂幼兒個別學習計劃」網上證書課程等，期望能助力業界面對不同挑戰，並讓有多元學習需要的幼兒可及早接受適切的訓練，為學習及成長打好基礎。