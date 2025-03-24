香港耀能協會「小種子・栽種學習心」計劃 推廣「學習品質」

協會副行政總裁李君亮先生(後排左三)、協會兒童及家庭支援服務總監樊穎欣女士(後排左五)、參與計劃的協會同事、華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯女士 (後排左四) 以及華僑銀行香港的義工團隊，與協會白田幼兒中心的幼兒合照留念。

香港耀能協會得到華僑銀行(香港)有限公司贊助，合作推出為期兩年的大型幼兒「小種子・栽種學習心」：培幼計劃，旨在特殊學習需要幼兒、其家長及教師推廣「學習品質」，從小建立幼兒正確品格，促進學習成長。計劃預計將有1萬位幼兒及家長參加及受惠。

「學習品質小種子」為香港耀能協會轄下兒童及家庭支援服務的大型教學推廣計劃，專為有特殊學習需要的幼兒、家長及教師而設。每一粒小種子，各自代表一種「學習品質」，分別是︰「真好奇」、「齊嘗試」、「有創意」、「好主動」、「有辦法」、「好專心」、「齊等候」、「守規則」及「有計劃」，期望透過可愛的圖像，加上悅耳的兒歌，讓幼兒在琅琅上口之間，將各項「學習品質」潛移默化地記在腦中，兼且實踐出來，提升其社交情感發展和學業表現。

華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯女士帶同義工團隊，一起與幼兒製作盆栽，寓意將學習品質植根於幼兒的內心，陪伴他們學習及成長。

教育心理學家鄧嘉雯女士表示，「很多時我們往往比較重視學習的內容和結果，而忽視了當中的過程。學習品質正正就是引導我們從關注孩子『學甚麼』，轉變為同樣重視孩子『怎樣學』。學習品質是學習的重要基石，並且可以支持孩子在不同學習範疇的發展。研究顯示，良好的學習品質不僅能幫助孩子在學前階段取得更理想的學習成效，還能促進他們未來的學習表現和適應能力。」

多項活動陸續推出

有關計劃早前在協會白田幼兒中心舉行啟動禮，並已經開首播計劃的主題曲，該兒歌系列為是次計劃的重點活動之一，由協會與著名創作人「志安歌歌」為每位小種子創作主題曲，並於今年1月中起，每星期推出一首，在香港耀能協會的Facebook、Instagram和YouTube平台發布。

此外，計劃的多項活動將陸續登場，包括今年暑假舉行的小種子填色比賽；今年下旬的「學習品質」同樂日；以及利是封與月曆設計，連同以「學習品質」為主題的親子活動、社區教育與推廣活動和教學研究等。