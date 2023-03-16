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健康
2023-03-16 18:42:19

香港耀能協會 60周年活動始動

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「生命導航‧『相』片展覽」

為不同年齡殘疾人士提供多元化復康服務的香港耀能協會，今年是成立60周年大日子，早前於香港禮賓府舉行60周年誌慶啟動禮，為一系列活動揭開序幕！其中必須留意的是「生命導航‧『相』片展覽」，讓大家感受到當中滿滿的愛。

 

相片展覽分享愛

香港耀能協會由1963年發展至今，最初主力照顧腦麻痺症人士，現在已擴展服務至不同年齡及類別的殘疾人士及其照顧者，服務單位及專項計劃已達84個，惠及25,000個家庭。60周年主打項目之一「生命導航‧『相』片展覽」由協會轄下兒童及家社庭支援服務主辦，早前以「愛﹒喜悅」、「愛﹒成長」及「愛﹒同行」為題，從服務使用者收集逾200張參賽作品，經過協會社交平台的網上投票選出的優秀作品，將於「相」片展覽中展出。同場設有以傷健共融為題的攤位遊戲，與市民同樂。

「生命導航‧『相』片展覽」 「生命導航‧『相』片展覽」

紀念郵票套摺

除了相片展覽外，不能錯過的還有60周年紀念郵票套摺，郵票上的12位主角均是協會轄下不同特殊幼兒中心、學校、院舍和庇護工場的服務使用者，展現出燦爛的笑容。60周年紀念郵票套摺將於協會60周年網頁開售，有興趣人士要𥄫實協會社交平台，留意最新動向！

60周年紀念郵票套摺

60周年紀念郵票套摺即將限量開售！

生命導航‧「相」片展覽
日期︰415日至20
地點︰荃灣D-Park愉景新城地下中庭

60周年網頁︰https://sahk60th.sahk1963.org.hk/ (即將公開)
FBsahk1963
IGsahk1963
YouTube香港耀能協會SAHK

香港耀能協會董事會主席彭徐美雲女士

協會董事會主席彭徐美雲女士表示，協會服務能發展至今天的成就，多得社會各界的支持。

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