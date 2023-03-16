香港耀能協會 60周年活動始動

為不同年齡殘疾人士提供多元化復康服務的香港耀能協會，今年是成立60周年大日子，早前於香港禮賓府舉行60周年誌慶啟動禮，為一系列活動揭開序幕！其中必須留意的是「生命導航‧『相』片展覽」，讓大家感受到當中滿滿的愛。

相片展覽分享愛

香港耀能協會由1963年發展至今，最初主力照顧腦麻痺症人士，現在已擴展服務至不同年齡及類別的殘疾人士及其照顧者，服務單位及專項計劃已達84個，惠及25,000個家庭。60周年主打項目之一「生命導航‧『相』片展覽」由協會轄下兒童及家社庭支援服務主辦，早前以「愛﹒喜悅」、「愛﹒成長」及「愛﹒同行」為題，從服務使用者收集逾200張參賽作品，經過協會社交平台的網上投票選出的優秀作品，將於「相」片展覽中展出。同場設有以傷健共融為題的攤位遊戲，與市民同樂。