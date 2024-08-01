香港腳一定會痕？中醫揭改善良方

香港腳又稱為足癬，主要因為皮膚感染到某種黴菌所引發，病發時腳趾周圍開始出現脫皮的症狀，腳底逐漸會產生水泡，脫皮及水泡。

香港腳又稱為足癬，主要因為皮膚感染到某種黴菌所引發，病發時腳趾周圍開始出現脫皮的症狀，腳底逐漸會產生水泡，脫皮及水泡組織液反而製造黴菌有利生存環境，加上濕熱悶熱的環境孳生黴菌反覆刺激皮膚造成局部紅腫熱及味道加重，頤鳴堂中醫診所主治醫師周大翔中醫師表示，香港腳的表現形態多元，可分水泡型、糜爛型、角質化型與脫皮型4種。前2種會搔癢無比，但角質化型與脫皮型的香港腳，幾乎完全不癢，最容易被忽略。

周大翔中醫認為「足癬」(香港腳)之類的皮膚病，雖然症狀表現在皮膚，卻與內在臟腑失衡及環境誘發息息相關，病位在脾胃，誘發因素主因為飲食習慣不良造成脾胃機能失調，進而體內濕氣及濕熱無法有效代謝，加上香港濕熱環境，久而久之轉化成為濕熱之邪醞釀體內，身體形成容易產生皮膚病的「濕熱性體質」，內濕加上外濕最終形成足癬。

中醫治療足癬內外兼施，內治法處理「濕熱體質」，又分為「濕重於熱」、及「熱重於濕」兩個類型，根據體質濕多還是熱多給予處方用藥；外治法則透過足浴方式改善腳部皮膚環境。

足癬常見於濕熱體質 中醫多以內服外用改善

周大翔中醫治療足癬內外兼施，內治法處理「濕熱體質」，又分為「濕重於熱」、及「熱重於濕」兩個類型，常用中藥治療用藥包括白朮、蒼朮、茯苓、薏苡仁、藿香、黃柏、蒲公英、蛇床子、土茯苓、苦蔘、等藥物，根據體質濕多還是熱多給予處方用藥；外治法則透過清熱解毒及部分具有殺菌殺蟲效果中藥製成外洗藥方，透過足浴方式改善腳部皮膚環境。

中醫草本外用藥洗方

藥材：苦參、地膚子、蛇床子、土茯苓各30g，黃柏、蒼朮、藿香、蒲公英、金銀花20g。

做法：將所有藥材放入2升水以小火煎20分鐘後去渣取汁，放溫熱後浸泡患足約20至30分鐘，每日1次，搭配內服藥物治療即可加速治癒恢復。

日常祛濕養成薏苡仁荷葉湯

藥材：大薏仁40g，荷葉2片。

作法：放入2升水以小火煎30分鐘煮成薏苡仁水，放入荷葉2片悶約15分鐘，放涼即可飲用。薏苡仁具利水消腫、健脾祛濕效果，作為日常保健可以幫助體內濕氣排除。

濕熱體質是造成香港腳源頭因素之一，因此除了生活習慣要注意外，搭配飲食控制才能有效降低香港腳發生機率，飲食上要避免烤炸、辣、酒、花生等加重濕熱證的飲食，生活習慣方面注意自己穿鞋習慣，盡可能避免與別人共用拖鞋，至游泳池、溫泉等公共場所可以自備拖鞋，並且定期沖洗拖鞋，避免感染機會，在潮濕悶熱的日子保持足部乾燥及清潔也很重要，日間穿上純棉吸汗的襪子，鞋子要通風透氣，保持鞋內乾燥，洗澡時將雙腳清洗好，洗澡後要及時擦乾足部、趾縫等部位，另外，一但患有香港腳也應避免自己襪子跟其他衣物同時洗，避免交叉污染。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】