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健康
2023-11-14 13:40:00

香港腳治療｜搽藥膏、著涼鞋無效？破解足癬3大迷思

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香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳!?」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好!?」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好!?」

香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳!?」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好!?」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好!?」

足癬(Athlete's foot)俗稱香港腳，是一種遭霉菌感染所造成的皮膚疾病，尤其春夏高溫又潮濕，適合霉菌生長，是香港腳的好發時節。雙和醫院皮膚科主任施怡賢表示，香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳？」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好？」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好？」其實，香港腳治療並不困難，只要找出癥結並予以改善，就有機會根治，踏出乾爽暢快的步伐。

香港腳症狀

香港腳症狀4大型態（am730） 香港腳症狀4大型態（am730） 香港腳症狀4大型態（am730） 香港腳症狀4大型態（am730）

迷思一 香港腳、汗皰疹 傻傻分不清楚？

曾有患者出現脫皮、小水泡，原以為是汗皰疹，就醫評估後卻發現是香港腳，疑惑問：「可是我的腳又不會癢，香港腳不是會癢嗎？我這個完全不會癢耶！」

香港腳其中一種表現形態與汗皰疹的相似，可能出現小水泡、足部側面有紅疹，偶而搔癢感，因此民眾容易搞混。不過是否為香港腳，看的並非單純「癢不癢」，而是要綜合上述四大型態表現來判斷，且香港腳較常「單腳出現」，而汗皰疹則是較常「對稱出現」，但臨床上也不少非典型表現，增加診斷困難度。

民眾若是出現上述症狀卻長年無法解決，或是擦藥後症狀時好時壞、反反覆覆，治療看不到終點，可到專門的醫療院所進一步做顯微鏡檢查，取足部皮屑確認是否有霉菌菌絲，門診當天即可釐清診斷，正確用藥改善狀況。

香港腳

曾有患者出現脫皮、小水泡，原以為是汗皰疹，就醫評估後卻發現是香港腳。

迷思二 藥膏成分愈多愈好？

霉菌難纏，香港腳不易「一次斷根」。不少民眾購買市售的三合一或四合一藥膏，以為成分多效果比較好，「多管齊下」、「亂槍打鳥」，怎麼擦都可以治療任何一種皮膚病。

然而，施怡賢提醒：「香港腳患者，盡量不要自行使用含有類固醇的複方外用藥，可能會讓感染更加嚴重！」市面上的多合一藥膏成分包含類固醇、抗霉菌藥、抗生素等等，其中的抗霉菌成分可治療香港腳，但類固醇藥物的作用會使霉菌感染更猖獗，容易造成香港腳「無法斷根」。

民眾或是長期困擾於香港腳，可將多合一藥膏改為使用單方藥物，也就是用只含抗霉菌的藥膏來治療香港腳，才能根除惱人的霉菌，不再癢得搲腳。

涼鞋

若足部皮膚仍然天天接觸沒有清潔的髒鞋，並無助益。

迷思三 穿涼鞋可以加速痊愈？

許多香港腳患者會直接穿著涼鞋出門，或是一到辦公室就把鞋襪脫掉，換上室內拖鞋，認為比較不會讓水氣悶著腳，造成霉菌孳長。

但為何仍然沒有痊愈呢？施怡賢指出，人會出腳汗，穿襪子其實比打赤腳衛生，襪子會吸汗，可以每天清洗，但是涼鞋與拖鞋不可能天天清洗，若足部皮膚仍然天天接觸沒有清潔的髒鞋，並無助益。

因此，香港腳患者日常保養重點，在於注重更替鞋襪、保持乾爽清潔，家中環境如浴室鞋櫃容易潮濕環境，使用除濕用品保持乾燥，有助抑制霉菌孳生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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