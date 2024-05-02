香港腳｜運動人士4招避開足癬

做運動除了運動創傷之外，還要留意外國俗稱為「運動員腳(Athlete's foot)」的足癬，亦即是香港腳。為何運動員會容易患香港腳？相信與出汗比一般人多、常穿著較焗腳的運動鞋、經常在運動場的更衣室和淋浴間赤腳走路有一定關係。因此，我們可以針對這幾方面，作出預防措施。

引致香港腳的霉菌最愛溫暖及潮濕環境，因為要避免霉菌在腳上孳生，就要經常保持雙腳清潔乾爽，建議回家後除了丟掉口罩、徹底清潔雙手，也要用番梘洗腳，包括腳指罅。運動過後亦應盡快洗澡，換上乾爽的鞋襪。而洗腳和洗澡之後，一定要將腳抹乾，同樣地，包括腳指罅，不要讓雙腳成為霉菌溫床。

穿著透氣的鞋

如果情況許可，不妨穿得休閒一點，選擇涼鞋、拖鞋都是讓雙腳通爽的好方法。港人常穿運動鞋，而近年相當流行的針織物料運動鞋亦是不俗選擇。襪方面而選擇棉質，可吸汗及透氣，少穿較焗促的絲襪。

更衣室宜自備拖鞋

運動場、體育館、健身室等都會設有衣室和淋浴間，由於屬公眾地方，難免有其他香港腳患者曾經使用。為避免接觸和感染香港腳，應自備拖鞋，避免赤腳在這些地方行走，以減低風險。同時拖鞋也不應與人共用。