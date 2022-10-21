香港運動及健康博覽 必玩HYROX考體能耐力

接近三年的疫情，令不少人的運動習慣改變，甚至停了運動。而將於11月18至20日舉行的香港運動及健康博覽，就是大家重拾運動的一個契機！除了有不同運動品牌、健康生活產品外，還可參與HYROX體能耐力賽、瑜伽舞台活動等，讓你體驗不一樣的健康博覽。
HYROS亞洲首站
「HYROX體能耐力賽」首次登陸亞洲！起源於德國的比賽先後在全球14個地區舉辦過比賽，而比賽內容包括1公里跑步，緊接一個功能性健身訓練，然後重複8次，即總共要跑8公里及8個訓練項目，包括了SkiErg、Sled Push、Sled Pull、Burpee Board Jumps、Rowing、Farmers Carry、Sandbag Lunges及Wall Balls，既考力量又講求耐力。參賽者可以個人身份參賽，也可參加二人合作的比賽，在功能訓練項目分擔一下。如果想賽前先行操練，亦能夠到與官方合作的hyrox健身室參加HYROX課程和體測試，做好準備。
可參與不同運動及瑜伽課堂
「NTC體能專區」將會有Nike星級教練主持各種訓練課堂，包括高強度間歇訓練(HIIT)、瑜伽及系統性訓練等，亦可以體驗到尊巴舞(Zumba)、動物流(Animal Flow)及由普拉提和拳擊元素結合的Piloxing。「國泰瑜伽舞台」的節目同樣豐富，各式各樣的瑜加包括哈達瑜伽、力量瑜伽和流瑜伽都可體驗得到。平時以為瑜伽是女士專利？屆時亦有推動男士瑜伽文化的團體作出示範。瑜伽導師陣容也十分鼎盛，計有Master Kamal、Victor Chau、Siena T、Joey Tang及貝安琪(Ankie Beilke)等，適合初學及進階人士參與。
購物交流樣樣有
博覽現場當然少不了一百多個運動健康相關品牌的參與的「生活休閒博覽」，包括Nike、Puma、Green Common、Lane Eight，還有本地品牌如OCA、KIBO及Caelum Greene等，將可協助你做運動更加得心應手。至於在「運動大本營」內，則可與FUZE by PURE Fitness、F45 Tsim Sha Tsui和RENATION等的教練們對話及交流一下，分享健身資訊、透過運動鍛煉保持身心健康。
香港運動及健康博覽活動詳情
日期：2022年11月18至20日(星期五至星期日)
開放時間：
11月18日：下午1時至晚上8時
11月19日：上午10時至晚上8時
11月20日：上午10時至晚上7時
地點：亞洲國際博覽館
香港運動及健康博覽票價優惠
11月18日 11月19至20日
特選門票 港幣100元 港幣180元
✓香港運動及健康博覽一日標準門票
✓觀賞HYROX賽事
✓國泰瑜伽舞台及NTC體能專區入場通行證
✓2堂優先報名課堂
✓限定禮物包
標準門票 港幣10元 港幣30元
✓香港運動及健康博覽一日標準門票
✓觀賞HYROX賽事
HYROX票價優惠
個人組別 雙人組別
組別一
9月28日至10月11日 港幣650元 港幣1,100元
組別二
10月12日至11月1日 港幣750元 港幣1,200元
組別三
11月2日至11月9日 港幣850元 港幣1,300元
官方購票網站：https://fitnesswellnessexpo.hk