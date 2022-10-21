香港運動及健康博覽 必玩HYROX考體能耐力

接近三年的疫情，令不少人的運動習慣改變，甚至停了運動。而將於11月18至20日舉行的香港運動及健康博覽，就是大家重拾運動的一個契機！除了有不同運動品牌、健康生活產品外，還可參與HYROX體能耐力賽、瑜伽舞台活動等，讓你體驗不一樣的健康博覽。

HYROS亞洲首站

「HYROX體能耐力賽」首次登陸亞洲！起源於德國的比賽先後在全球14個地區舉辦過比賽，而比賽內容包括1公里跑步，緊接一個功能性健身訓練，然後重複8次，即總共要跑8公里及8個訓練項目，包括了SkiErg、Sled Push、Sled Pull、Burpee Board Jumps、Rowing、Farmers Carry、Sandbag Lunges及Wall Balls，既考力量又講求耐力。參賽者可以個人身份參賽，也可參加二人合作的比賽，在功能訓練項目分擔一下。如果想賽前先行操練，亦能夠到與官方合作的hyrox健身室參加HYROX課程和體測試，做好準備。