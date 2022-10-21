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健康
2022-10-21 07:30:00

香港運動及健康博覽 必玩HYROX考體能耐力

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接近三年的疫情，令不少人的運動習慣改變，甚至停了運動。而將於111820日舉行的香港運動及健康博覽，就是大家重拾運動的一個契機！除了有不同運動品牌、健康生活產品外，還可參與HYROX體能耐力賽、瑜伽舞台活動等，讓你體驗不一樣的健康博覽。

 

HYROS亞洲首站

HYROX體能耐力賽」首次登陸亞洲！起源於德國的比賽先後在全球14個地區舉辦過比賽，而比賽內容包括1公里跑步，緊接一個功能性健身訓練，然後重複8次，即總共要跑8公里及8個訓練項目，包括了SkiErgSled PushSled PullBurpee Board JumpsRowingFarmers CarrySandbag LungesWall Balls，既考力量又講求耐力。參賽者可以個人身份參賽，也可參加二人合作的比賽，在功能訓練項目分擔一下。如果想賽前先行操練，亦能夠到與官方合作的hyrox健身室參加HYROX課程和體測試，做好準備。

Sled Pull Rowing Sandbag Lunges Sled Push

可參與不同運動及瑜伽課堂

NTC體能專區」將會有Nike星級教練主持各種訓練課堂，包括高強度間歇訓練(HIIT)、瑜伽及系統性訓練等，亦可以體驗到尊巴舞(Zumba)、動物流(Animal Flow)及由普拉提和拳擊元素結合的Piloxing。「國泰瑜伽舞台」的節目同樣豐富，各式各樣的瑜加包括哈達瑜伽、力量瑜伽和流瑜伽都可體驗得到。平時以為瑜伽是女士專利？屆時亦有推動男士瑜伽文化的團體作出示範。瑜伽導師陣容也十分鼎盛，計有Master KamalVictor ChauSiena TJoey Tang及貝安琪(Ankie Beilke)等，適合初學及進階人士參與。

香港運動及健康博覽

眾多經驗豐富的導師將於博覽中教班，有興趣記得Mark實時間入場。(蘇文傑攝)

購物交流樣樣有

博覽現場當然少不了一百多個運動健康相關品牌的參與的「生活休閒博覽」，包括NikePumaGreen CommonLane Eight，還有本地品牌如OCAKIBOCaelum Greene等，將可協助你做運動更加得心應手。至於在「運動大本營」內，則可與FUZE by PURE FitnessF45 Tsim Sha TsuiRENATION等的教練們對話及交流一下，分享健身資訊、透過運動鍛煉保持身心健康。

 

香港運動及健康博覽活動詳情

日期：2022111820(星期五至星期日)

開放時間：

1118日：下午1時至晚上8

1119日：上午10時至晚上8

1120日：上午10時至晚上7

地點：亞洲國際博覽館

 

香港運動及健康博覽票價優惠

                                                                          1118       111920

特選門票                                                            港幣100     港幣180

香港運動及健康博覽一日標準門票

觀賞HYROX賽事

國泰瑜伽舞台及NTC體能專區入場通行證

2堂優先報名課堂

限定禮物包

標準門票                                                             港幣10      港幣30

香港運動及健康博覽一日標準門票

觀賞HYROX賽事

 

HYROX票價優惠

                                                   個人組別     雙人組別

組別一

928日至1011                   港幣650   港幣1,100

組別二

1012日至111                   港幣750   港幣1,200

組別三

112日至119                     港幣850   港幣1,300

官方購票網站：https://fitnesswellnessexpo.hk

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