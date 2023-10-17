香港1/4死亡個案 關敗血症事？

敗血症是指受感染後，令身體免疫系統出現異常反應，繼而破壞不同器官甚至引起器官衰竭。中大醫學院研究發現，本港每年每1,000名成年人便有一人患上敗血症；另外，所有成年人死亡個案中，有四分一與敗血症有關，不得不提防。
中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生表示，愈多器官受到損害的話，死亡率便愈高，「如果多達4個器官受累，即使採用了適當的治療方法，仍接近半數患者會在醫院內死亡。值得留意的是，由2009年至2018年的10年間，發病率及死亡率每年分別上升2.8%及1.9%，治愈率並沒有進步，是一個嚴重問題。」
損害多個器官
敗血症能夠損害不同的器官，包括肺、肝、腎、腦部，引起嚴重急性呼吸系統綜合症致肺炎和積水、肝功能下降而有黃疸、急性腎損傷會減少排尿令毒素不能排走、腦病變則神志不清、昏迷。凌若崴續指，「敗血病也會使血壓下降令患者休克，以及凝血功能出問題，皮膚會見到皮疹、傷口不能止血。」
客觀分析數據
中大醫學院是次研究採用了2009年至2018年成年人電子病歷紀錄超過1,300萬病例，分析驗血報告、有否出現器官功能障礙及接受抗生素治療等，得出四分一人死於敗血症的結果。中大醫學院麻醉及深切治療學系博士研究生張真赫指出，「過往大部分敗血症流行病學研究是利用病人出院資料紀錄或死亡證代碼，這些方法或存在誤差，繼而影響研究結果。而我們是繼美國後第一個使用基於人口電子病歷數據的敗血症趨勢研究，數據會較客觀。」
助維持器官功能
敗血症常見來自呼吸道或尿道感染。凌若崴坦言，現時未有治療器官衰竭的藥物，只能夠治療本身的感染，以及利用儀器幫助維持器官功能，如呼吸機、血液透析等，惟仍須及早求醫，以免病情惡化至嚴重階段。「若有神志不清、打冷震致肌肉痠痛、嚴重呼吸急促、暈眩就要看醫生。」研究團隊希望醫院將來接收病人時能夠即時分析其敗血症風險，及時用藥和治療，減低死亡率。
住院3星期
59歲的程先生，今年6月底出現咳嗽、持續低燒，以為只是一般感冒未有即時求醫，拖了半個月之後，忽然呼吸困難、走幾步路都喘氣才前往急症室。當時肺部X光檢查已發現嚴重炎症，程先生上了病床更隨即昏迷了3、4天。醫生檢查後確診是感染退伍軍人桿菌併發敗血症，影響了肺、肝、腎，需要氣管插管接駁呼吸機、血管升壓藥治療。程先生得以保命，不過插喉插足10天、住院3星期才出院，現在身體大致正常，並回到工作崗位，只剩肺功能未全回復。
凌若崴提醒，任何人都有可能患上敗血症，可以考慮接種流感及新冠等疫苗，有助預防敗血症。