香港1/4死亡個案 關敗血症事？

敗血症是指受感染後，令身體免疫系統出現異常反應，繼而破壞不同器官甚至引起器官衰竭。中大醫學院研究發現，本港每年每1,000名成年人便有一人患上敗血症；另外，所有成年人死亡個案中，有四分一與敗血症有關，不得不提防。

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生表示，愈多器官受到損害的話，死亡率便愈高，「如果多達4個器官受累，即使採用了適當的治療方法，仍接近半數患者會在醫院內死亡。值得留意的是，由2009年至2018年的10年間，發病率及死亡率每年分別上升2.8%及1.9%，治愈率並沒有進步，是一個嚴重問題。」

損害多個器官

敗血症能夠損害不同的器官，包括肺、肝、腎、腦部，引起嚴重急性呼吸系統綜合症致肺炎和積水、肝功能下降而有黃疸、急性腎損傷會減少排尿令毒素不能排走、腦病變則神志不清、昏迷。凌若崴續指，「敗血病也會使血壓下降令患者休克，以及凝血功能出問題，皮膚會見到皮疹、傷口不能止血。」

