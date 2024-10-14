馬拉松飲食｜賽前醣原負荷法 推高能量儲備跑極唔攰

醣原負荷法：賽前數天增加儲備 由於半馬和全馬普遍要跑1小時至3小時以上，對於身體的能量儲備也是一個挑戰，這時不妨於賽前數天至一周的時間執行「醣原負荷法」，提升能量儲備。一般來說每公斤肌肉儲存約15克肝醣，亦有部分肝醣儲存在肝臟。做長時間耐力運動，體內糖分大約可提供1.5小時能量，因為若增加儲備，理論上可提升表現，而方法有3種； 在比賽前的3至4日作高碳水化合物膳食，並避免劇烈訓練，可提升儲備至25克/每公斤肌肉。 先用運動耗盡體內肝醣儲備，再連續幾日作高碳水化合物膳食，可提升儲備至30克/每公斤肌肉。 先連續3日作低碳水化合物、高脂肪及蛋白質膳食，並進行劇烈訓練，然後連續3日作高碳水化合物膳食，並降低訓練量，研究指可推高肝糖儲備至50克/每公斤肌肉。 想知不同馬拉松訓練方式？即睇： 馬拉松｜5種訓練方式 提升長跑耐力速度 運動時緊記，要每15至20分鐘攝取150至350毫升水，最好是含有4%至8%碳水化合物的能量飲品，充足水分才可以有最佳運動表現，切勿忽視！

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