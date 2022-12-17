驚恐症不會令人死亡！研究揪真正致命原因

驚恐症會增加酒精濫用風險，而酒精濫用問題又會導致驚恐症惡化；面對此惡性循環，避免酒精濫用是明智的選擇。

一般所謂的恐慌是焦慮情緒的一種，而在醫學裡所稱的「驚恐」(panic)發作或驚恐症，則專指在極短時間內出現並加劇的強烈「身體不適」及「恐懼」。驚恐發作的身體不適包含心悸、胸悶、手抖、全身冒汗、手腳冰冷或麻木等交感神經興奮的症狀，而病患主觀上，有對失控的恐懼，甚至對死亡恐懼，擔心自己突然心臟停止過世。

研究：驚恐症合併成癮物濫用 明顯增加死亡風險

臺北市立聯合醫院松德院區研究團隊，使用全國健保資料庫研究驚恐症病患(共有298,466位驚恐症病患)，進行追蹤後續死因預後，此份研究結果已發表在最近的國際期刊(Journal of Psychiatric Research, doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.02.006)。

第一作者張祜銘醫師表示，將驚恐症的族群與未患有驚恐症的族群依據年齡和性別配對之後，此大型實證研究顯示，患有驚恐症族群的整體死亡風險並未更高；依死因分類，心因性突然死亡的風險也沒有更高，表示恐慌發作的感覺雖然駭人，驚恐發作本身並不是致死的疾病。

然而，若驚恐症病患合併成癮物質使用，則明顯增加死亡風險，其原因可能和物質濫用帶來的身體危害有關。