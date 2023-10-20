熱門搜尋:
施政報告2023 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-20 07:30:00

骨問題人士分析研究證實 硒含量低影響骨質密度及關節健康

資料由客戶提供

分享：
骨問題人士分析研究證實 硒含量低影響骨質密度及關節健康

骨問題人士分析研究證實 硒含量低影響骨質密度及關節健康

國外醫院為125名骨質流失與117名關節健康問題人士進行了體內血硒水平的研究，發現體內低硒水平是相關問題的重要危險因素，而且體內血硒水平人士越高，骨質密度更健康。

體內低硒水平是影響骨質密度的相關因素

體內低硒水平是影響骨質密度的相關因素

國外醫院進行了體內血硒水平的研究

國外醫院進行了體內血硒水平的研究

補骨先補鈣？骨質流失問題人士血鈣水平與正常人相若

硒水平或可能是骨密與關節健康關鍵因素

分析研究結果顯示，相關問題人士與正常人對比，血液內鈣水平大致相若，但血液內的硒水平與正常人水平比較顯著不足，研究證實低血硒水平，是骨質流失及關節健康問題的危險因素。

 

點解要補硒？每日所需量為多少？

硒元素每日建議攝取量為25—34微克，日常飲食中，硒多存在於魚類及肉類，均衡飲食大多數情況下均可攝取足夠份量。隨年齡與身體吸收能力變化，飲食習慣如高糖分攝取，會增加體內對人體有不良影響的「糖化終產物（AGEs）」，當體內AGES濃度長期超過體內清除能力時，會影響骨骼裡的膠原蛋白與骨細胞的黏附，減少骨骼的強度，使得骨骼脆化，同時AGES也會影響肌肉的質量與強度，降低整體支撐能力。

因此，減低骨質流失風險，適當補充硒元素及其他補骨成分尤其重要。挑選硒補充劑需要注意硒的來源，隨著食品科技進步，納米化的硒補充劑較傳統硒急性毒性可低近3倍，亞慢性毒性測試部分，比正常攝取量較高的劑量下幾乎不具毒性反應。

 

推薦強硬骨，生軟骨及提升蛋白質中藥健康產品

助您應對骨質流失及關節健康問題

位元堂骨盈素採用香港理工大學的蟲草Cs4多醣蛋白納米硒（Cs4-SeNPs）專有科研技術，能倍速增強造骨細胞活性，有助強化骨質密度*。採用口服粉劑能快速在口腔吸收，減低被胃酸分解機會。添加兩大專有成分，有機認證的海藻鈣及生物活性膠原胜肽，能減少骨質流失，促進關節軟骨新生。再配合女貞子提取物及維他命D3，中西合壁配方能促進骨質生成，補充及提升鈣質吸收，有助強硬骨、生軟骨，對抗骨質流失，全方位保持骨骼及關節健康。服用6星期後，實驗證實骨質密度模型顯著改善#

Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.

Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.

除補充骨質所需營養外，肌肉筋骨是另一維持關節與骨骼健康的元素，骨正筋柔人士，一般氣血充盈，食用位元堂天參膠囊，益氣活血，提升活力及運動力，保持年輕狀態。

位元堂 骨盈素

位元堂 骨盈素

位元堂 骨盈素30包裝：https://bit.ly/3RXb4PZ

 

*Chan, C.H. Investigation of Effects of Novel Selenium Nanoparticles Functionalized with Cordyceps sinensis on Osteoblastogenesis. Master's Thesis, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2018.
#Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受