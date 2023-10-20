骨問題人士分析研究證實 硒含量低影響骨質密度及關節健康

國外醫院為125名骨質流失與117名關節健康問題人士進行了體內血硒水平的研究，發現體內低硒水平是相關問題的重要危險因素，而且體內血硒水平人士越高，骨質密度更健康。

補骨先補鈣？骨質流失問題人士血鈣水平與正常人相若

硒水平或可能是骨密與關節健康關鍵因素

分析研究結果顯示，相關問題人士與正常人對比，血液內鈣水平大致相若，但血液內的硒水平與正常人水平比較顯著不足，研究證實低血硒水平，是骨質流失及關節健康問題的危險因素。

點解要補硒？每日所需量為多少？

硒元素每日建議攝取量為25—34微克，日常飲食中，硒多存在於魚類及肉類，均衡飲食大多數情況下均可攝取足夠份量。隨年齡與身體吸收能力變化，飲食習慣如高糖分攝取，會增加體內對人體有不良影響的「糖化終產物（AGEs）」，當體內AGES濃度長期超過體內清除能力時，會影響骨骼裡的膠原蛋白與骨細胞的黏附，減少骨骼的強度，使得骨骼脆化，同時AGES也會影響肌肉的質量與強度，降低整體支撐能力。

因此，減低骨質流失風險，適當補充硒元素及其他補骨成分尤其重要。挑選硒補充劑需要注意硒的來源，隨著食品科技進步，納米化的硒補充劑較傳統硒急性毒性可低近3倍，亞慢性毒性測試部分，比正常攝取量較高的劑量下幾乎不具毒性反應。

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