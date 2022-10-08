骨折｜七旬老翁骨折痛到叫出嚟 術前神經阻斷術減痛感

73歲的邱伯伯，今年6月底時，騎乘電單車與私家車相撞跌傷，左側股骨骨折(大腿骨折)，經過進行術前神經阻斷術(神經止痛術)、以及骨科團隊骨折固定手術後，邱伯伯手術沒有了疼痛問題，身體恢復良好，不只行動自如，甚至還可以下田工作。從開刀前到開刀後都無痛，讓邱伯伯開心直說「不會痛，沒有感覺到痛，跟以前受傷開刀是完全不一樣的感受」。

術前神經阻斷術 降低術後疼痛

邱伯伯在花蓮玉里鎮發生車禍時，因為骨折轉送到花蓮慈院急診，當時在救護車上，只要稍微移動一下，先生就痛的哀哀叫。在醫院服務的女兒看到父親疼痛不已，請急診醫師會麻醉部做術前神經阻斷術，以降低骨折帶來的疼痛不安感。

花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科王柏凱主任表示，在手術前就先進行神經阻斷術是為了降低病人術後的疼痛，就好比打預防針的概念，可以將病人在術後的疼痛感降到最低，而這樣的止痛方式則是透過超音波引導，以注射局部麻醉藥在四肢的神經，停止神經傳遞疼痛的感覺，進而降低疼痛感。