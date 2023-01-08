骨折｜跌倒手指骨折難工作 「微型互鎖式骨板」兩周後已可活動

25歲黃先生，因跌倒造成右手中指腫痛，導致工作及生活都受到很大的影響，就醫後以X光仔細定位病灶處，依手指正面及側面的影像，診斷為右手中指中段指骨基底骨折，並採用新設計的「微型互鎖式骨板」加上手部復健，兩周後黃先生已可活動，六周恢復正常工作。
骨折十個有一個 「手指骨折」嚴重變形恐影響生活
奇美醫學中心骨科部醫師蘇昱仲說明，根據美國資料庫統計，手指骨折佔所有骨折十分之一，最常見原因為外傷意外引起；手部骨折包含了指骨以及掌骨，遠端指骨是手部常見的骨折地方，且通常為兒童發生較多。
一旦發生手指骨折，除了劇烈的疼痛外，通常會有腫脹和局部瘀血情況，嚴重會有外觀變形甚至活動受限的情形。常見原因有跌倒、車禍、瞬間的撞擊、運動，但仍需注意的是，骨質疏鬆或者高齡者，也有可能會造成骨折。
「微型互鎖式骨板」關節活動度不受影響 愈合時間短
蘇昱仲指出，過去的醫材技術和手術方法有限，傳統的骨板過於厚重難以使用在精細的指骨，且固定度不佳；若使用非手術的方法，則可能因骨折無法復位，使關節活動受限。
目前最新的「微型互鎖式骨板」治療，是將骨釘與骨板互鎖，先以拉力及加壓骨釘引導骨頭準確後復位，再以互鎖式骨釘骨板穩固固定。針對手指各部位骨折、複雜性骨折及骨質疏鬆的病人，可使關節活動度不受影響及穩固復位，傷口復原後也不易感染，且愈合時間短，盡速恢復手部活動。復健部職業治療復健團隊並針對每位病人訂定復健計劃及治療，讓病人可以早日恢復功能。
手指骨折應速就醫治療 後續安排個人化復健
蘇昱仲提醒，在日常生活中，人的雙手是功能的核心，在互動、學習和社交上都扮演著非常重要的角色，雖然無法阻擋每個意外的發生，但也盡全力避免意外造成遺憾。手指骨折需要進行復位、固定、功能訓練，若不幸受傷，也應儘速就醫，擬定完整的個人化復健治療，以期盡快恢復生活品質。
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