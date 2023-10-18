骨盆健康｜不想產後一世漏尿 專家：給予骨盆多點「關愛」

「骨盆底層」與懷孕、分娩與失禁有密切關係，然而，這是大部分人沒注意到的話題，很多人甚至不知道它的存在。如果不想產後下半輩子都在努力控制漏尿和放屁，婦產科醫生和物理治療師推薦3招，讓你更懂得關愛自己的骨盆健康： 避免便秘；

調整臥床時間以減輕骨盆底的負擔；

加強身體的其他部分 ( 而不只是骨盆底 ) 來承受胎兒的重量。

骨盆底是甚麼？ 骨盆底肌是骨盆底部的一組肌肉，支撐骨盆腔的內臟器官並維持膀胱和腸道。導致骨盆底肌衰弱的因素包括：舉重、高強度運動、慢性便秘、肥胖和衰老，尤其分娩時醫生使用產鉗或真空吸引助產，是最大的風險因素之一，即使剖腹產也難以擺脫風險，因為懷孕時荷爾蒙的變化和寶寶的體重，都會對骨盆底肌造成壓力。 骨盆底肌過度活躍、緊張，會導致如廁困難和骨盆疼痛；骨盆底肌薄弱或受損，則可能導致失禁或膀胱脫垂，也就是骨盆腔器官由陰道的孔洞位移脫落出來。

如何強化骨盆底？ 澳洲吉朗婦產科醫生Marilla Druitt表示，為了維持良好了骨盆底功能，肌肉不宜太緊，也不能太鬆，適當最好。 每個人無論年齡大小，都建議定期進行骨盆底鍛煉，又稱凱格爾運動。女性健康物理治療師Lyz Evans表示，第一步是學會收縮和放鬆肌肉，然後像鍛煉身體肌肉一樣增強力量。與任何運動一樣，定期運動以增強骨盆底並規律進行有益健康，但「大多數人犯的錯誤是，她們只是到處擠壓骨盆，但我們需要讓肌肉訓練，就像在健身房舉重一樣，」