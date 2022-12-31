骨盆充血靜脈塞 支架置放保通暢

35歲的陳小姐(化名)為知名百貨公司櫃姐，每個月都會因為經痛和經血量大感到困擾不已，甚至必須請2、3天的生理家在家休息。直到某天早上準備出門上班，發覺左小腿明顯微熱並伴隨腫脹感，因趕上班不以為意，但當天整天站櫃後，疼痛感持續並加劇，只好下班立刻到醫院就診。經醫師評估檢查發現皮膚表面呈現凹陷性水腫，按壓有輕微痛感，進一步安排血管超音波檢查，發現左側已有靜脈栓塞情況。 骨盆腔充血治療 改善生理期不適 三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥醫師表示，所幸經住院並使用血栓溶解劑及抗凝血藥物治療後，陳小姐左小腿腫脹症狀已有明顯改善。經檢查發現是由於髂靜脈壓迫所致，評估後續需要血管介入治療，所謂的血管介入治療多半會搭配置放靜脈支架，以提升治療成效，降低日後深部靜脈栓塞復發的機率。 此外，柯宏彥主任指出，許多女性病患在接受靜脈支架治療後，長久以來的經痛和經血過多的問題也一併改善，驚喜這意外的收穫；顯見這些生理期的症狀，其實可能來自血流不暢通造成骨盆腔充血。

總醫院心臟血管外科主任柯宏彥醫師

血栓引起疾病 嚴重導致截肢 柯宏彥主任解釋，深層靜脈栓塞(Deep vein thrombosis，DVT)按字面上解釋，就是深層靜脈形成血栓(thrombus)所引起的疾病。換句話說，當體內的一條或多條深層靜脈，形成血栓或血凝塊時，會造成靜脈的血液回流不良，進而產生肢體腫脹等症狀。 而深層靜脈栓塞通常發生以下肢為主，但少數也會發生在上肢，且初期症狀並不會太明顯，後續則因栓塞加劇導致患者肢體腫脹、疼痛及發熱等症狀陸續出現，嚴重時更會因組織過度腫脹緊繃導致腔室症候群(compartment syndrome)進而引起動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死，若不及時處理甚至可能導致截肢，嚴重性的確不容輕忽。