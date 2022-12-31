骨盆充血靜脈塞 支架置放保通暢

35歲的陳小姐(化名)為知名百貨公司櫃姐，每個月都會因為經痛和經血量大感到困擾不已，甚至必須請2、3天的生理家在家休息。直到某天早上準備出門上班，發覺左小腿明顯微熱並伴隨腫脹感，因趕上班不以為意，但當天整天站櫃後，疼痛感持續並加劇，只好下班立刻到醫院就診。經醫師評估檢查發現皮膚表面呈現凹陷性水腫，按壓有輕微痛感，進一步安排血管超音波檢查，發現左側已有靜脈栓塞情況。
骨盆腔充血治療 改善生理期不適
三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥醫師表示，所幸經住院並使用血栓溶解劑及抗凝血藥物治療後，陳小姐左小腿腫脹症狀已有明顯改善。經檢查發現是由於髂靜脈壓迫所致，評估後續需要血管介入治療，所謂的血管介入治療多半會搭配置放靜脈支架，以提升治療成效，降低日後深部靜脈栓塞復發的機率。
此外，柯宏彥主任指出，許多女性病患在接受靜脈支架治療後，長久以來的經痛和經血過多的問題也一併改善，驚喜這意外的收穫；顯見這些生理期的症狀，其實可能來自血流不暢通造成骨盆腔充血。
血栓引起疾病 嚴重導致截肢
柯宏彥主任解釋，深層靜脈栓塞(Deep vein thrombosis，DVT)按字面上解釋，就是深層靜脈形成血栓(thrombus)所引起的疾病。換句話說，當體內的一條或多條深層靜脈，形成血栓或血凝塊時，會造成靜脈的血液回流不良，進而產生肢體腫脹等症狀。
而深層靜脈栓塞通常發生以下肢為主，但少數也會發生在上肢，且初期症狀並不會太明顯，後續則因栓塞加劇導致患者肢體腫脹、疼痛及發熱等症狀陸續出現，嚴重時更會因組織過度腫脹緊繃導致腔室症候群(compartment syndrome)進而引起動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死，若不及時處理甚至可能導致截肢，嚴重性的確不容輕忽。
高風險族群 留意徵狀出現
臨床檢查上，多以霍夫曼氏徵象來檢查患者是否有病變；還有搭配都多普勒超聲波及電腦斷層來檢查血流狀況。柯宏彥主任指出，有些病患是靜脈曲張久了造成腿部發炎反應才來檢查。而這些深部靜脈血栓有可能會跑到肺部，進而形成致命的肺栓塞，不可不慎。因此，柯宏彥主任強調，有髂靜脈壓迫的患者，可以置放靜脈支架將靜脈血管完全地撐開，維持靜脈暢通的狀態，減少深層靜脈栓塞復發的機會。
本身血液循環不良、肥胖、高齡、曾因服用藥物(如避孕藥或荷爾蒙製劑)或惡性腫瘤引起血液凝固狀況異常，或外傷等族群，都是深層靜脈栓塞的好發族群。柯宏彥主任提醒，深層靜脈栓塞也可能為「經濟艙症候群」所引發，代表因長時間不動或維持一定姿勢過久導致靜脈回流變差而產生血栓。所以中風患者、手術後長時間臥床、辦公室員工或工作性質需久站久坐等族群，也都是患病的高危險族群，記得要時常變換姿勢、起身走動，適當補充水分，以維持好的靜脈回流，可減少罹患深部靜脈栓塞的風險。
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