骨脆後果可大可小 4大族群及早注意 補充質保骨質

香港每4名年過65歲的女性便有1人有骨質疏鬆症，成為骨折的高危一族，一旦發生嚴重骨折如髖骨骨折，可引致傷殘甚至死亡。不想骨脆脆，特別是容易缺鈣的四類人士，就要及早補充鈣質及維他命D，加上適當運動，有助保住骨質防骨折。

30歲達巔峰

骨質疏鬆多見於中老年人身上，但原來骨質會在 20 至 30 歲時達到巔峰，隨後便逐漸下降。若年輕時未累積足夠的「骨本」，過後便難以有效延緩骨質流失，於是陷入骨質疏鬆及骨折的危機之中。

因此，從兒童、青壯年到中老年，攝取足夠的鈣質都是不能忽視的健康議題，成人每日的鈣質建議攝取量為800至 1,200 毫克，惟港人每日鈣質攝取不足的情況普遍，有調查指平均攝取量僅達每日攝取量的一半。