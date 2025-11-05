骨脆後果可大可小 4大族群及早注意 補充質保骨質

香港每4名年過65歲的女性便有1人有骨質疏鬆症，成為骨折的高危一族，一旦發生嚴重骨折如髖骨骨折，可引致傷殘甚至死亡。不想骨脆脆，特別是容易缺鈣的四類人士，就要及早補充鈣質及維他命D，加上適當運動，有助保住骨質防骨折。
30歲達巔峰
骨質疏鬆多見於中老年人身上，但原來骨質會在 20 至 30 歲時達到巔峰，隨後便逐漸下降。若年輕時未累積足夠的「骨本」，過後便難以有效延緩骨質流失，於是陷入骨質疏鬆及骨折的危機之中。
因此，從兒童、青壯年到中老年，攝取足夠的鈣質都是不能忽視的健康議題，成人每日的鈣質建議攝取量為800至 1,200 毫克，惟港人每日鈣質攝取不足的情況普遍，有調查指平均攝取量僅達每日攝取量的一半。
初期毫無徵狀
長期缺乏鈣質可能讓骨骼在沒有明顯症狀的情況下逐漸變得脆弱，初期可能毫無症狀，但若發生跌倒或碰撞就容易引發骨折，後果可以十分嚴重。因此，適量補充足夠鈣質維持骨骼健康十分重要，尤其是四大族群，更要特別留意鈣質補充：
- 兒童與青壯年：骨質衝刺累積的關鍵時期，奠定一生骨本的基礎。
- 中老年族群：骨質隨年齡增加逐漸流失，更需要鈣質補充以降低骨折風險。
- 孕婦與哺乳期女性：身體需要為胎兒或乳汁供應鈣質，若攝取不足，便要動用母體骨骼中的鈣質儲備，增加自身骨質流失風險。
- 咖啡/茶飲愛好者：咖啡及茶是上班族們普遍喜愛的日常飲品，然而咖啡因會加速鈣質流失，讓原本就不足的「骨本」雪上加霜。