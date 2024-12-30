骨質疏鬆無徵狀 跌倒易骨折

據政府2020年統計，近四成50歲或以上香港人有可能患上骨質疏鬆。雖然此症沒有徵狀，但由於「骨頭脆」，萬一跌倒就容易骨折，大大影響生活質素，物理治療師鍾恵文博士建議，50歲以上人士或停經後的女士應定期進行骨密度檢查。
鍾惠文表示，女性患上骨質疏鬆的機率比男性高，情況於女性停經後更甚，身體內的雌性荷爾蒙會大量下降，令骨頭的鈣質流失得更快，近五成更年期後女性會患上骨質疏鬆。「另外，長時間服用類固醇藥物或長期保持不良生活習慣，如鈣或維他命D攝取量不足、吸煙、酗酒和過度攝取咖啡因，都會提高患上骨質疏鬆的風險。」
骨折風險提升
雖然初期骨質疏鬆可以沒有任何症狀，但身體遇上骨折的風險卻默默地提升。隨年紀增長，跌倒的機率比較高，而骨頭較脆弱的骨質疏鬆患者有更大機會在跌倒後骨折。鍾惠文續指，「最常見的骨折在股骨和脊椎，患者須臥床一段時間，並進行一連串的物理治療等復康訓練。不僅為身體帶來痛楚，更會影響生活質素，甚至骨折後的行動能力。」
DEXA幫助診斷
診斷骨質疏鬆，最常用的骨密度測試方法是雙能量X射線吸收法(DEXA)。骨密度測試結果通常以T值和Z值來表示，用作解讀骨密度和評估骨骼健康狀態。
其中較常用的T值將病人與年輕成年人的平均骨密度作比較。鍾惠文指，「一般而言，T值愈高，代表骨密度愈接近年輕成年人的平均值。」根據世界衛生組織的定義，T值在-1.0及以上被歸類為正常，-1.0到-2.5之間被歸類為骨質缺乏(骨量減少但未達到骨質疏鬆的程度)，低於-2.5則被歸類為骨質疏鬆。
Z值則根據骨密度與同齡人的平均值之間作比較。「Z值可以提供更具體的參考，若Z值為0，代表骨密度與同齡人的平均值相同。Z值高於0表示骨密度高於同齡人的平均值，而Z值低於0表示骨密度低於同齡人的平均值。」鍾惠文說。
運動刺激骨骼生長
確診骨質疏鬆的患者固然要監察情況，但患有骨質缺乏的人士亦不宜掉以輕心。治療方案根據病情的嚴重程度和個人的特定需求而有所不同：其中養成健康的生活習慣(例如增加鈣和維他命D的攝取量，戒煙和限制酒精攝入量)、藥物治療(例如骨吸收抑制劑以及雌激素治療)都是常見的骨質疏鬆治療選擇。
此外，進行適量的體育運動，特別是負重運動(weight-bearing activities)例如步行、跳躍、舞蹈，以及阻力鍛煉(resistance training)例如舉重、彈力帶運動、體操等，都可以刺激骨骼生長和增加骨密度。由於每人的身體狀況有異，開始運動前，建議先諮詢醫生或物理治療師的意見，以確定哪些運動最適合。