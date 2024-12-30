骨質疏鬆無徵狀 跌倒易骨折

據政府2020年統計，近四成50歲或以上香港人有可能患上骨質疏鬆。雖然此症沒有徵狀，但由於「骨頭脆」，萬一跌倒就容易骨折，大大影響生活質素，物理治療師鍾恵文博士建議，50歲以上人士或停經後的女士應定期進行骨密度檢查。

鍾惠文表示，女性患上骨質疏鬆的機率比男性高，情況於女性停經後更甚，身體內的雌性荷爾蒙會大量下降，令骨頭的鈣質流失得更快，近五成更年期後女性會患上骨質疏鬆。「另外，長時間服用類固醇藥物或長期保持不良生活習慣，如鈣或維他命D攝取量不足、吸煙、酗酒和過度攝取咖啡因，都會提高患上骨質疏鬆的風險。」

骨折風險提升

雖然初期骨質疏鬆可以沒有任何症狀，但身體遇上骨折的風險卻默默地提升。隨年紀增長，跌倒的機率比較高，而骨頭較脆弱的骨質疏鬆患者有更大機會在跌倒後骨折。鍾惠文續指，「最常見的骨折在股骨和脊椎，患者須臥床一段時間，並進行一連串的物理治療等復康訓練。不僅為身體帶來痛楚，更會影響生活質素，甚至骨折後的行動能力。」

