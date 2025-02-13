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健康
2025-02-13 11:20:00

骨質疏鬆症狀我有嗎？預防方法/飲食/運動一文睇清

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骨質疏鬆｜我有骨質疏鬆症症狀嗎？有甚麼預防方法？骨質疏鬆吃甚麼？

骨質疏鬆｜我有骨質疏鬆症症狀嗎？有甚麼預防方法？骨質疏鬆吃甚麼？

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受到人口高齡化影響，台灣2018年已由高齡化社會轉為高齡社會。骨質疏鬆症是老人醫學與流行病學的重大議題。世界衛生組織(WHO)認定骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病。在台灣，研究顯示髖骨骨折發生率是亞洲區第一，全世界第九；近年來發現極高脆性骨折風險病人之骨折最為嚴重，影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。

診斷骨質疏鬆 骨密度T>-2.5也中招

國泰綜合醫院骨科主任林希鼎指出，骨質疏鬆症的診斷可依據(1)臨床病史證實為低創傷性骨折或(2)依據骨密度T≤-2.5來判定。而T≤-2.5時則診斷為骨質疏鬆症，若還合併有脊椎、髖部或遠端橈骨骨折則稱為嚴重性(或確定性)骨質疏鬆症，而當發生低創傷性骨折(如遠端橈骨、髖部，或脊椎壓迫性骨折)的時候，即使骨密度T>-2.5也可以診斷為骨質疏鬆症。

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壓迫性骨折

當骨質流失密度下降，胸椎有可能出現壓迫性骨折。

骨質疏鬆｜骨質三十多歲達到高峰

林希鼎主任表示，正常人的骨質從出生後慢慢增加，到三十多歲會達到高峰，然後維持穩定的平台。此時，若你的骨質能儲存較高的骨量，當然也能減少以後發生骨質疏鬆的風險。身為女性直到停經期骨質開始慢慢下降，男性則從60歲以後慢慢減少，這是原發性的骨質疏鬆。

胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖） 胃酸倒流可否飲咖啡？（am730製圖）

骨質疏鬆｜預防勝於治療　危險因子要當心

林希鼎主任說明，即使已發生第一次骨折，仍可有效防範第二次骨折的發生。防治骨質疏鬆症，應提高巔峰骨量、減少骨流失、預防跌倒、避免骨折。非藥物治療方面應確切改善日常生活行為，戒煙、戒酒、減少含咖啡因飲品與避免攝取過多鹽分，去除危險因子，攝取適量之鈣和維他命D，從事負重運動、肌力增強運動和平衡訓練等，以改善骨量和體能，並改善居家及公共環境，使用防護設施，防範骨折。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

▼避免跌倒18個注意事項▼

避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項，選擇適當的鞋子：購買合腳的鞋子或拖鞋，鞋底要粗糙、防滑 避免跌倒18個注意事項，增添必要的設備：使用坐式馬桶、馬桶蓋自動掀起設備。在樓梯、浴室等處裝置扶手，並將扶手調整至適當的高度 避免跌倒18個注意事項，給予老年人安全的輔助器材，如枴杖、助步器及輪椅等，並將其放置於靠床處 避免跌倒18個注意事項，使用合適的地板，地面高低落差不宜太大，且不要打蠟，若地板需要鋪設瓷磚或大理石，則應該選擇表面較為粗糙者 避免跌倒18個注意事項，服用的藥物應由專業人員的指示，以了解任何可能潛在的影響及副作用 避免跌倒18個注意事項，定期檢查視力和聽力 避免跌倒18個注意事項，規律的運動可以增進骨骼肌肉系統的柔軟度與耐力，以保持肌肉和關節的靈活及活動力 避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項。（am730製圖） 避免跌倒18個注意事項，放慢下床速度或從椅子上起身的動作，避免太匆忙 避免跌倒18個注意事項，在樓梯的收邊處須有止滑條處理，樓梯扶手也要選擇適合著力、方便攀扶者。盡可能將老年人的臥房與主要活動空間都安排在同一樓層，以減少老年人攀爬樓梯的機會 避免跌倒18個注意事項，浴室、洗手間地面應保持乾燥，地板應有止滑設備，如防滑磚、具吸水及底面有防滑功能的墊子，在浴缸底部放置防滑墊或貼上防滑貼布，浴缸加裝能夠支撐身體重量的扶手或淋浴用座椅，馬桶旁也應裝上堅固的扶手 避免跌倒18個注意事項，椅子須有椅背及扶手，高度以坐姿膝關節90度為原則，避免使用床欄，若無法下床臥床者須使用床欄，注意床欄的維護及完整性 避免跌倒18個注意事項，注意早晚的保暖，以防關節僵硬無力 避免跌倒18個注意事項，知道如何在跌倒後爬起，老年人跌倒勿用手撐，避免手腕骨折

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