骨質疏鬆症｜骨頭顧得好，年老跌倒不煩惱

蔣永孝提醒，骨質疏鬆是健康議題，除了要在年輕時保存骨本、年長時也要多訓練肌肉力量，讓身體能夠平穩支撐而不容易跌倒。

「骨本是要用一輩子的，只要年輕時存得多，到老了就能用得久！」臺北神經醫學中心院長蔣永孝直指，骨質疏鬆是老化必然現象，要顧好骨頭，就要從年輕時開始，積極補充營養、多運動，等到老年骨質流失速度變快時，也還能保存骨本。他也提醒，如今骨質疏鬆藥物多元，透過治療也能減緩骨質流失，降低因跌倒而發生的骨折風險。

年長者共病多，若發生骨折事件易危及生命

甚麼是骨本？蔣永孝院長進一步說明，當年齡愈長、骨骼出現退化後，就會面臨跌倒風險，而跌倒就容易骨折，「只要讓骨本夠好、夠強，年長時即使不小心跌倒，也比較耐摔不易骨折，就不會產生後續問題。」

因為骨鬆而造成的骨鬆性骨折部位多為脊椎骨折、髖關節骨折。以脊椎骨折為例，「脊椎是支撐身體活動的關鍵，一旦骨折就會影響活動，連坐或站都很困難，也會產生極度的疼痛，而造成生活上的困難。」

由於骨鬆性的脊椎骨折與其他骨折狀況不同，是從骨小樑開始破壞，是漸進式的、不會立刻裂開，一開始病患只會覺得疼痛，但當骨小樑破壞持續進行，疼痛感就會日漸加劇，最終會臥床而導致行動受限。當臥床時間愈長、影響的範圍就會愈滾愈大，終至健康出現危機。