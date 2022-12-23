骨質疏鬆 | 從小打好健骨「鈣」念 隱形殺手預防勝於治療

正常人體的骨質密度一般約三十歲時便達到高峰，隨後慢慢下降，女士一達更年期，因雌激素減少，跌幅更甚。家庭醫學專科彭少良醫生指出，骨質疏鬆的形成與香港人的飲食和生活習慣也息息相關，建議年輕人應儘早關注健骨「鈣」念，年長人士則需定期檢查。 骨質疏鬆的高危一族除了年長人士，還包括遺傳因素、過瘦、少做運動、營養不良如缺乏鈣質或維他命D、 慢性疾病患者、服用類固醇、曾經骨折人士。當然，生活習慣亦非常關鍵。彭醫生笑言，「撇除食煙飲酒，香港人普遍少運動，不喜歡曬太陽，飲食又較缺乏鈣質和維他命D，骨質『入不敷支』自然成為骨質疏鬆高危人士。」

3大骨質疏鬆治療方案 增骨質密度遠離骨折 要治療骨質疏鬆，醫生通常提供三大類方案。口服藥物主要為雙磷酸鹽類（bisphophonate），歷史最悠久，價值較為相宜，亦最多臨床數據，其中有每天、每週或每月吃一次，便利的選擇無疑能提升服藥順從性，並提升治療效果；針對難以消化口服藥物或病況較嚴重者，則建議注射副甲狀腺素（teriparatide）或RANKL單株抗體（denosumab），價錢比口服藥物昂貴，亦有助提升骨質密度。 骨折手尾長 尤其長者身心疲憊 若然不慎骨折，視乎位置也會各種治療方案可選，不外乎也是打石膏、上螺絲釘及換骹手術，由於不少骨折個案也是老人家，不但受痛楚困擾，難以休息，加上年紀大機器壞，一減少活動身體，隨即引發各種問題，如壓瘡、發炎、血管栓塞、肺炎等，以致康復時簡變得漫長，而且做手術的費用難免也比較昂貴。 彭醫生以一個近期個案為例，一位老人家跌斷腳，上螺絲釘後不幸發炎，之後又發現螺絲鬆脫，需要重新訂造螺絲釘及金屬片，最後需花上20多日才出院，前後進行了2次手術，慶幸現在情況穩定，需要配合骨質疏鬆藥物以維持骨質密度。

定期檢查X均衡飲食X負重運動 三管齊下 預防勝於治療，面對此隱形殺手，防不勝防，一旦發生骨折才覺醒便為時已晚，因此更需自動自覺定期檢查身體。其中骨質密度﹙BMD﹚檢查及 FRAX Tool ，通過輸入個人身體資料，便能簡單計算和評估骨質健康狀況，判斷未來10年內發生骨折的風險，及早對症下藥，切勿諱疾忌醫，否則需更長時間治療 在生活習慣方面，除了多做負重運動訓練有關肌群，年輕人應為頭30年打好骨質基礎，年長人士切勿過分擔憂膽固醇超標而抗拒食用蛋、芝士等。適當地從奶類製品、硬豆腐、深綠色蔬菜、沙甸魚、橙等吸收鈣質，從蛋、芝士、三文魚等吸收維他命D，才是營養均衡，有助維持骨質密度。「大家也可以考慮選購市面上一些添加了鈣質的產品，例如加鈣豆奶和橙汁」彭醫生補充。

彭醫生最後強調，市面上的鈣質和維他命D補充品並無法代替藥物，只有藥物才能防止病情惡化，兩者最多只能雙管齊下。市民需從小提高對骨質疏鬆的意識，尤其50歲以上人士需多「親近」醫生，定期檢查身體。