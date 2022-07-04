骨質疏鬆 醫患配對方便打針

香港藥學服務基金主席、執業藥劑師蔣秀珠指出，本港因骨質疏鬆而引致的髖骨骨折個案，在過去20年增加近七成，「而當中近五成人在第一次骨折後兩年內，會再次骨折，對患者、家人、醫療系統都造成很大壓力。」

根據香港中文大學收集的數字分析，本港約有一半65歲以上的婦女患有骨質疏鬆症(Osteoporosis)。骨質疏鬆會令骨骼變得脆弱，即使是輕微的跌倒、碰撞，甚至打噴嚏，也有可能造成骨折。其實骨質疏鬆有藥可治，若能令在公立醫院覆診的患者可更方便獲得定期藥物治療，絕對有助減少因骨質疏鬆導致的骨折。

公院排隊時間長

蔣秀珠認為，其中一個有助紓緩骨質疏鬆對醫療系統壓力的方法，是把患者轉到社區接受治療，「骨質疏鬆患者若病情穩定，每次到公立醫院覆診只是取藥或打針，甚至不用做檢查，但卻可能要輪候、排隊，而且時間很長。這其實是不必要的，例如一些社區的醫生也可以處理這些患者，為患者提供方便和節省時間。」

配對同區診所

為幫助患者，蔣秀珠找來一些社區醫生以及藥廠，推行病人與私家診所服務的配對計劃。參加的病友需要在過去12個月內，在公立醫院曾獲處方「地舒單抗」針劑，經由香港藥學服務基金會核實資料後，再按病人所選的地區，配對一家私家診所為病人打針，免卻每次打針都要到公立醫院登記和輪候。

蔣秀珠表示，地舒單抗是其中一種常用於治療骨質疏鬆的藥物，它能抑制身體中某種物質，從而減慢骨頭的代謝分解，適用於治療骨質疏鬆和減低某些高危患者骨質流失的風險，一般每6個月注射一針。

相若價錢治療

「部分在公立醫院覆診的病人，想到私家診所接受治療，但又擔心費用昂貴，這是香港的常見現象。這次的配對計劃，讓公立醫院的骨質疏鬆患者，可以和公院自費藥物相若的價錢，在公院以外選擇並配對適合自己的社區地點接受治療。」蔣秀珠表示。

目前，有17間私家診所支持這計劃，差不多遍及香港十八區。蔣秀珠希望鼓勵更多醫生參與，令更多患者可在社區繼續接受藥物治療，增加方便性，未來亦希望把計劃拓展至其他病和藥物。

即日起可參加

即日起，符合資格並能提供相關用藥紀錄的患者，均可以參加這計劃。患者可以先瀏覽香港藥學服務基金網頁，並致電2979 0380登記及申請配對服務。成功申請後，基金將根據患者所選地區作診所配對，並把服務確認信傳送給患者。收到服務確認信後，患者需自行聯絡私家診所預約服務，並在預約當日，攜同香港身份證及服務確認信，親臨該私家診所接受服務。有興趣參加的私家診所亦可致電上述號碼聯絡。