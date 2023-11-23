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健康
2023-11-23 18:30:05

骨質疏鬆3指標自我檢測！別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

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骨質疏鬆

骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意。

許多人以為「老倒縮」是身體老化的正常現象，但其實這可能是骨質疏鬆的警號。骨質疏鬆症常常是悄悄出現，直到跌倒、骨折後才驚覺問題產生。恩主公醫院家醫科醫生周志傑建議，可以用3指標自我檢測，高風險族群更應定期檢測，避免骨折及後續併發症。

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骨質疏鬆不只高齡要注意 「這些」都是高風險族群

骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意。周志傑醫生表示，像停經後女性、體重過輕(BMI<18.5)、長期使用類固醇、吸煙、喝酒、父母曾有髖部骨折病史、患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等都是骨質疏鬆高危險族群。

像蔣太太的媽媽平時身體沒有太大異狀，卻在一次跌倒後，髖部骨折從此臥床，經過醫生診斷發現有骨質疏鬆問題。而蔣太太擔心自己不小心也「一跌不起」做檢查，結果發現自己也有骨質疏鬆情形。

經醫生評估後，蔣太太每半年接受1次藥物針劑治療，並額外補充鈣、維生素D搭配運動，經過一段時間後骨密度數據未再持續下降，成功守住骨本，預防老年骨折。

身高比年輕時矮3公分

身高比年輕時矮3公分，有可能是骨質疏鬆的徵兆。

3指標自我檢測有無骨質疏鬆 及早預防、降低骨折風險

另外，多數人都是在骨折後才發現自己有骨質疏鬆，因此周志傑醫生提醒，可用以下3種指標自我檢測，只要符合其中一種，就建議進一步就醫評估：

  • 身高比年輕時矮3公分
  • 體重過輕(BMI<18.5)
  • 靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面

目前，骨質疏鬆的治療方法有口服、皮下注射藥物可以使用，但飲食、運動仍是預防骨質疏鬆的重要方法。

飲食方面，周志傑醫生表示，盡量挑選富含鈣質的食物，如：奶類、小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、芝麻、海帶等，另外也要適量曬太陽，幫助身體自行生成維生素D，有助於鈣質吸收，額外補充含有鈣質、維生素D的營養品也是不錯的選擇。

至於運動方面，周志傑醫生提到，可以選擇重訓、打太極拳、登階、跳舞等運動項目，若覺得這些運動強度太高，也可從步行、慢跑開始嘗試，骨質疏鬆是完全沒有症狀的無聲殺手，應及早開始「存骨本」，預防骨鬆、降低骨折的發生率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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