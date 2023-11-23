骨質疏鬆3指標自我檢測！別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

許多人以為「老倒縮」是身體老化的正常現象，但其實這可能是骨質疏鬆的警號。骨質疏鬆症常常是悄悄出現，直到跌倒、骨折後才驚覺問題產生。恩主公醫院家醫科醫生周志傑建議，可以用3指標自我檢測，高風險族群更應定期檢測，避免骨折及後續併發症。

骨質疏鬆不只高齡要注意 「這些」都是高風險族群 骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意。周志傑醫生表示，像停經後女性、體重過輕(BMI值<18.5)、長期使用類固醇、吸煙、喝酒、父母曾有髖部骨折病史、患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等都是骨質疏鬆高危險族群。 像蔣太太的媽媽平時身體沒有太大異狀，卻在一次跌倒後，髖部骨折從此臥床，經過醫生診斷發現有骨質疏鬆問題。而蔣太太擔心自己不小心也「一跌不起」做檢查，結果發現自己也有骨質疏鬆情形。 經醫生評估後，蔣太太每半年接受1次藥物針劑治療，並額外補充鈣、維生素D搭配運動，經過一段時間後骨密度數據未再持續下降，成功守住骨本，預防老年骨折。