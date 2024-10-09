骨髓移植若排斥 損肺功能 如廁像火燒

今年62歲的病友鄭嘉儀，10年前確診淋巴癌，與病魔搏鬥多年後，終獲得骨髓移植重獲新生，卻換來俗稱「排斥」反應的移植物抗宿主病(GVHD)，肺功能急跌、口部潰爛等。香港骨髓移植復康會調查發現，逾半接受異基因骨髓移植的受訪者，多重器官出現不同程度的GVHD，嚴重影響日常生活，服藥亦現副作用。近八成受訪病友希望當局引入副作用較低的新藥，並納入安全網，減低骨髓移植後的痛苦。 鄭嘉儀在2014年確診急性第三期淋巴癌，兩年後再度復發，到2018年接受異基因骨髓移植。以為生命有轉機，惟不久便出現急性GVHD，全身皮膚乾燥痕癢、長滿紅斑、口腔潰瘍及常有腹瀉。3個月後因慢性GVHD，肺功能下跌至七成，經常氣喘；她亦進食困難，只能飲粥水和營養奶，眼睛無法再分泌淚水，「喺街度分分秒秒滴眼藥水」，甚至下陰亦乾燥得如廁亦會如火燒般劇痛。

骨髓吻合低易現GVHD 血液及血液腫瘤科醫生李國維解釋，血癌及血液病症患者若接受異基因骨髓移植，便有可能出現GVHD，導致捐贈者移植的組織所產生的淋巴細胞，對抗接受者的器官及組織，亦即俗稱的排斥反應。骨髓吻合程度愈低，出現GVHD的機率便會愈高。 「GVHD病人有機會全身皮膚出現紅疹、皮膚和口腔乾燥甚至潰爛、肺和肝功能變差，以及關節僵硬及組織纖維化等。現時可用免疫抑制劑等藥物紓緩GVHD症狀，但有可能出現副作用，例如水腫、肝腎功能受損和手腳麻痺等。」患有慢性GVHD的病人中，約兩成要長期服藥長達7年或以上。