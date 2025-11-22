體力差手腳冰冷 中醫：藥膳調理體質助暖身

立冬進補藥膳，可選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。

38歲吳小姐是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」。近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診表示現在手腳比較溫暖，體力也好很多。衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，患者經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，所以他除了開立了溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議她可以適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞。

現代人營養好 立冬進補中醫推：較溫和藥膳

鄭惟仁醫師說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息的季節，當時就用食補方式犒賞自己一年來體力勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，跟過去偶爾才能吃上一餐肉有較大的差距，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。

藥膳並非人人適合 吃太多恐加重疾病症狀

至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，但對於肥胖、高血脂患者來說，過度油膩且營養過高的藥膳吃太多，恐會加重疾病症狀，建議應該避免過度食用，或是改採清淡溫和的平補藥膳取代，避免補過頭，不健康還傷身。

鄭惟仁醫師也說明，市面上常見的藥膳分為涼補、平補、與溫補三種，其中補性最強的是十全大補湯，因為溫燥的藥物含量高，適合寒性體質，這藥膳對於本身正在發燒、感冒、或有代謝性疾病患者並不適合；平補藥膳通常都是以四神湯作為典型代表，因為藥材溫和，對腸胃還有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良的人士都可以使用，另何首烏、靈芝也屬於平補藥膳；至於涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。