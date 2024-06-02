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健康
2024-06-02 11:30:25

體形反映健康？研究指1種身形患癌風險高12%

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體形

人有高矮肥瘦，但原來體形也可能是健康的反映。有研究發現，不同的體形與整體患癌風險有直接關係，例如全身性肥胖可令患癌機會上升3%至10%，但若個子高加上腹部肥胖型，患癌風險則會上升12%。

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分析33萬人數據

該項在《Science Advances》公布的研究，共分析了33萬個年齡介乎35歲至65歲人士的健康數據，並根據體重指數、身高、體重、腰臀比、腰圍、臀圍，分為四種體形，包括全身性肥胖、個子高加全身性肥胖、個子高加腹部肥胖型，以及個子矮身重但臀圍和腰圍細。

中央肥胖

無論全身性肥胖還是個子高君腹部肥胖型，總之是「大肚腩」，便已經會令患癌風險增加10%或以上。

體形vs癌症風險

在追蹤隨訪的15年間，共有4.7萬人患上癌症，並發現不同體形與患癌機會有關：

  • 全身性肥胖：整體患癌風險上升10%，尤其與10種癌症風險升高有關，包括子宮癌、食道癌、肝癌、腎癌、膽囊癌、胰腺癌、骨髓瘤、更年期後乳癌、結腸癌、直腸癌。
  • 個子高加全身性肥胖：整體患癌風險增加3%，當中甲狀腺癌、乳癌、黑色素瘤、腦癌、中樞神經系統癌等5種癌症的關連性較強。
  • 個子高加腹部肥胖型：整體患癌風險上升12%，不但與食管癌、甲狀腺癌、腎癌、胰腺癌等12種癌症上升有關，亦可能增加食管鱗狀細胞癌、口腔癌、咽癌、肺癌等癌症風險。
  • 個子矮，體重和BMI高，但臀圍和腰圍細：整體患癌風險沒有改變。

研究人員指出，無論全身性肥胖還是個子高君腹部肥胖型，總之是「大肚腩」，便已經會令患癌風險增加10%或以上，可見體重管理是預防癌症的關鍵因素之一，因此建議公眾透過調整飲食及運動等生活習慣，減低患癌的機會。

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