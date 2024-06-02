體形反映健康？研究指1種身形患癌風險高12%

人有高矮肥瘦，但原來體形也可能是健康的反映。有研究發現，不同的體形與整體患癌風險有直接關係，例如全身性肥胖可令患癌機會上升3%至10%，但若個子高加上腹部肥胖型，患癌風險則會上升12%。

分析33萬人數據 該項在《Science Advances》公布的研究，共分析了33萬個年齡介乎35歲至65歲人士的健康數據，並根據體重指數、身高、體重、腰臀比、腰圍、臀圍，分為四種體形，包括全身性肥胖、個子高加全身性肥胖、個子高加腹部肥胖型，以及個子矮身重但臀圍和腰圍細。