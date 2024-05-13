體育老師喪失運球能力 竟是類風濕性關節炎惹禍

天主教輔仁大學附設醫院蔡長祐主任表示，類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫疾病，發病初期經常被誤認為是運動傷害或關節退化，因而錯失黃金治療期。他提醒，為了避免關節持續惡化，會先以免疫調節藥物來治療，若病情未獲得良好控制，則會評估以「生物製劑」介入。這名體育老師就是在生物製劑治療1至2個月後，症狀才得以緩解，目前已恢復體育教學工作。

好發族群別輕忽！「女性」患病率更高

類風濕性關節炎的發生的原因目前尚不明確，較能確定的是「基因」為罹患該病症的主要因素之一。蔡長祐主任表示，一般而言，類風濕性關節炎好發年紀約為於30至50歲，但也有十幾歲就發病的案例，且「女性」的發病率為男性的3到4倍，因此如果親人有類風濕性關節炎的病史，就要更加注意自己的身體情況。

蔡長祐醫生表示，患者在半夜時「腫瘤壞死因子」(TNF)等細胞激素分泌量最多，這些因子容易導致發炎反應，讓患者在早上起床時會有關節僵硬、紅腫熱痛的症狀產生。他提到，類風濕性關節炎常好發於四肢周邊關節，且為對稱型態。因此一旦發現自己手指或是腳趾關節有對稱性的疼痛，而且日漸加劇，就要盡快就醫做檢查。而類風濕性關節炎造成的骨骼傷害往往為不可逆，倘若錯過黃金治療期，即便以藥物控制了病情，若關節變形骨頭破壞仍無法挽回。