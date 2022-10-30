體重標準仍硬要減肥 研究：或提高反彈及二型糖尿病風險

肥胖可以帶來很多健康問題，惟體重在標準水平仍採取要減磅瘦身，不但會增加體重反彈的機會，更會提高患上二型糖尿病的風險。而超重者則無論採用哪種方法，只要能減掉約10磅體重，便能為健康帶來莫大的益處。
20萬人大型研究
該項由美國哈佛大學進行的研究，共統計了1988至2017年間逾20萬人的健康數據，並劃分為三個組別，分別是體重指標在25以下的標準組、25至30的超重組，以及31以上的肥胖組，然後評估各種減肥方法對健康帶來的利弊，包括低熱量飲食、運動、節食、減肥藥及混合方法等。
風險不跌反升？
結果顯示，超重及肥胖組的人士，不論採用哪一種方法，只要減走4.5公斤體重，就可以減低罹患糖尿病的風險，當中利用運動達到減重目標的人最能獲益，患病風險最多可降低超過兩成。不過，標準體重的人，即使利用被認為是健康的運動去減肥，患糖尿病的風險會上升約一成，若以減肥藥或付費減肥計劃達到減重目標，風險更會增加逾五成。有關研究結果已刊載於《PLOS Medicine》。
影響新陳代謝
專家指出，今次研究反映過重人士進行適當的減重，有助改善整體健康，但體重正常的人仍硬要減肥，就會適得其反。原因可能是他們的代謝結構與肥胖人士不一樣，仍硬要減磅可對整新陳代謝及健康產生不良影響。