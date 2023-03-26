體重破百公斤致膝蓋退化、睡不好　一種手術重拾健康

患者採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除手術，改變胃部結構，安全且迅速恢復，解決體重過重所引發的其他疾病。

40歲董先生是南科工程師，年輕時體重70公斤，但因為工程師生活作息不正常以及飲食習慣不正確，工作後體重一路飆升到110公斤，身體質量指數(BMI)高達38，因體重過重，董先生出現腰痛及膝蓋退化性關節炎的狀況，造成日常活動限制，此外也有嚴重的睡眠窒息症，影響睡眠品質，整天昏昏欲睡，造成平日工作注意力不夠集中。

微創胃袖狀切除手術 減重改善睡眠窒息症

台南市立醫院一般外科主任醫師邱瀛毅表示，經過多次評估後，建議患者採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除手術，改變胃部結構，安全且迅速恢復，解決體重過重所引發的其他疾病，並能盡快的回到工作崗位；手術六星期後已成功減重20公斤。

邱瀛毅醫師表示，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，以男性、肥胖、酗酒及有服用安眠藥、鎮定劑的人風險較大。由於肥胖易造成頸部脂肪過多而向內擠壓，使得呼吸道狹窄，建議患者透過減重來改善。