體重管理方法多 手術縮胃唔會餓

誰需要體重管理呢？黃健鴻表示，最簡單的指標是BMI身體質量指標，即體重(公斤) /身高(米) 2，「理論上亞洲人的BMI正常水平是23，若超過28.5已定義為肥胖。雖然BMI只是一個數字，但若肥胖已引起身體的內科疾病，例如三高、睡眠窒息症、脂肪肝等，就需要認真考慮體重管理。」當藥物和飲食等效果不理想，可考慮以下三種現時較常用的輔助方法。

胃內放置水球：減重10%至14%

黃健鴻表示這屬於非手術治療，「主要以胃鏡經食道把膠囊放進病人的胃裡，部分病人可自行吞下膠囊。然後將約500毫升的水注入膠囊，撐大成水球。其後水球留在胃裡，一方面令胃本身長期有飽肚感覺，另外當進食了一定分量的食物，水球會移動，像一道活門般塞著胃出口，令病人不能再吃太多，從而控制食量達致減重的效果。當然同一時間也需要營養師的指導和協助，調校適合的飲食。」

水球始終是外來物，並非永久，大約4個月至一年左右便要取出，一般可減去10%至14%的體重。病人需要在放置水球期間改善飲食及運動等整體生活習慣，並在水球取出後維持，才能有持續的減重效果。「也有些個案取出水球後，再以減肥藥物輔助。此外水球也可以作為手術前的輔助治療，先減去部分體重再進行『縮胃手術』，較易達到理想效果。」黃健鴻說。

縮胃手術：減體重20%至30%

縮胃手術是永久性的治療方法，「簡單來說是以內窺鏡切除『胃大彎』，令它的形狀由袋形變成近似管狀，沒有了儲存食物的位置，只餘下一條食物的通道，目的是將胃的容量減少。其次，胃大彎本身會分泌飢餓激素(ghrelin)，切除後這種激素大幅減少，即使食量較少也不容易有飢餓感。術後不少病人每天只進食800至1,000卡路里也不會感覺肚餓，不會到處找東西吃，所以減肥效果較顯著，一般可降低體重20%至30%。」

縮胃手術是永久性的，部分病人術後較易有胃酸倒流，一般來說只須逐步培養新的生活習慣，配合飲食速度、分量等，胃酸倒流便會減輕。手術本身雖然是微創，但也需要全身麻醉，亦有一定的風險，未必每個病人都接受，所以有另一個介乎水球和縮胃，中間落墨的手術：內鏡縫胃術。

內鏡縫胃術：仍會分泌飢餓激素

黃健鴻指，內鏡縫胃術也是一種永久的方法，「做法是把內窺鏡伸進胃裡，將胃大彎部分束縛起來，藉此收窄胃的容量，好處是毋須切除胃大彎，沒有傷口，是介乎手術和非手術之間的選擇，需要全身麻醉。亦由於胃大彎仍在，即仍會分泌肌餓激素，所以病人肚餓的感覺會較強，視乎病人的選擇。」