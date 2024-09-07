體重超標引發糖尿病危機？減重逆轉健康 結合「血糖監測」突破三高難題

糖胖症由於是糖尿病合併肥胖症，比單純糖尿病患者更難控制血糖，因為肥胖會增加胰島素阻抗性，血糖更難控制。

近年來，有愈來愈多年輕患者在體檢後因為血糖異常而尋求醫療協助，這些患者大多是糖化血紅素過高、體重超標，並伴隨血脂、血壓等其他數值異常。台大醫院新竹分院代謝內分泌科主任范綱志指出，這類患者若能從體重控制著手，通常能明顯改善三高問題，甚至有機會逆轉糖尿病。

最近，范主任診治了一位40多歲的科技新貴，體重達110公斤，BMI超過30，且糖化血紅高達9%，遠高於正常值5.6%許多。該患者經確診患有糖胖症，並與醫師討論後，開始積極進行生活習慣與飲食調整，並在使用降糖藥物的同時，使用能兼顧體重控制的口服降糖藥物。過程中他也開始主動監控血糖，透過短期佩戴連續血糖監測設備來管理飲食及血糖狀況。經過約半年努力，體重減少了近17公斤，血糖值也逐漸接近正常範圍。9個月後，該患者的血糖仍穩定控制，並減少了降糖藥物的使用。

研究顯示，糖胖症患者若能減重5%，可改善血糖與相關共病，若減重10%，可減少藥物的使用量，而減重15%，甚至有機會逆轉糖尿病，達到不需要藥物治療的目標。

糖胖症如何逆轉？醫師呼籲 從體重控制開始

范綱志主任強調，這類患者需要個人化的糖尿病衛教並搭配藥物介入治療。他指出：「由於患者年輕且剛確診，若能有效控制體重，不僅能改善血糖，還可能逆轉疾病。」研究顯示，糖胖症患者若能減重5%，可改善血糖與相關共病，若減重10%，可減少藥物的使用量，而減重15%，甚至有機會逆轉糖尿病，達到不需要藥物治療的目標。

針對糖胖症，范主任指出，會先使用標準降糖藥物二甲雙胍類(Metformin)，並根據患者減重需求或其他共病狀況，選擇適合的口服藥物或針劑，例如腸泌素(GLP-1)或排糖藥(SGLT-2)。醫院也會與患者討論個人化的治療方案，透過醫病共享決策，針對治療目標、用藥方便性等不同面向進行說明。