髕骨外翻膝頭劇痛 3招拯救膝關節

衛生福利部臺北醫院復健科物理治療師謝瑜芳分享，某日起床後，突然感覺膝蓋活動時有些緊繃，蹲下時能感到明顯壓力和不舒服感，剛開始以為是為剛生產完導致膝蓋老化而產生的關節積水，經復健科呂學智醫師檢查並探究原因後，診斷為雙膝髕骨外翻，經過3個月的復健治療，已擺脫膝蓋卡卡不順與疼痛感，在復健職場上協助更多病人進行物理治療。

髕骨外翻很痛 多好發於女性

呂學智醫師指出，髕骨外移和歪斜稱為髕骨外翻，當膝蓋外側的力量大於內側時，致使髕骨兩邊力學失去平衡，嚴重時便造成髕骨「外翻」。導致髕骨外側力量大於內側力量則有許多可能的原因，屬於慢性者包括股四頭肌群之外側肌訓練過多、或久坐股四頭肌群之內側肌缺少訓練、習慣穿高跟鞋的族群、扁平足、不適合的鞋具等；急性者則多半與運動有關，臨床上好發於常進行跳躍、易發生碰撞、大量運用膝關節的運動員，如籃球員、棒球員、馬拉松選手等。

一般民眾則好發於女性(因骨盆較寬，髕股角較大，使髕骨受到較大的外偏應力與剪力)、肌力不足者、長者、過度肥胖者，因腿部外側肌有力而內側肌無力，使內外肌力不平衡，與肌肉量無法支撐膝關節，使髕骨被往外拉，列位不正脫離與股骨間正常滑動軌跡(髕骨溝)，造成軟骨不正常磨損，使髕股關節面軟骨有軟化或造成凹洞的磨損與疼痛現象，又稱為「髕骨軟骨軟化症」或「髕骨股骨疼痛症候群」。