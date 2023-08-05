高低膊可致脊柱側彎 2招幫助回復正常體態

常見的體態問題，除了圓肩、盆骨前傾等之外，還有高低膊。高低膊的成因不外乎日常的姿勢不正確，例如常用單邊肩膊孭袋子等，令肌肉漸漸左右不平衡。要解決問題，當然亦是從運動著手。
肩胛骨偏離正常位置
當兩邊肩胛骨出現上下、前後偏離了正常的位置，而令兩邊看起來一高一低，即為高低膊。高低膊一般是上斜方肌和提肩胛肌過於繃緊，而菱形肌及中下斜方肌被拉長而未能發揮作用。若長時間處於高低膊狀態，便有可能影響到負責穩定脊椎和肋骨的肌肉，所以高低膊人士常見同時出現脊柱側彎問題。想根治問題，重點是改善肩胛骨與肩關節的運動模式，以下的訓練都有幫助。
下犬式加碰對邊腳
- 先做如掌上壓的起始動作，雙腳則分開約肩闊。
- 抬起臀部做下犬式，讓手臂和身成一直線，而腳盡量保持伸直。
- 左手輕拍右邊腳踝或小腿位置，然後返回原位，變回掌上壓起始動作。
- 重複動作並左右手輪流輕觸對邊腳。做1分鐘為1組，做3組。
單手肩胛骨下壓
- 利用鋼線器械/橡筋帶，將滑輪/橡筋帶固定在高處，人坐於固定點下方，手臂向上伸直捉住手把/橡筋帶，此時肩關節應處於伸展狀態。
- 背部發力將肩胛骨壓下，然後慢慢放鬆返回原位；而過程中手臂一直保持伸直，避免二頭肌參與。
- 壓下時呼氣，放鬆是吸氣。做15次為一組，做3組。