高低膊可致脊柱側彎 2招幫助回復正常體態

常見的體態問題，除了圓肩、盆骨前傾等之外，還有高低膊。高低膊的成因不外乎日常的姿勢不正確，例如常用單邊肩膊孭袋子等，令肌肉漸漸左右不平衡。要解決問題，當然亦是從運動著手。

肩胛骨偏離正常位置

當兩邊肩胛骨出現上下、前後偏離了正常的位置，而令兩邊看起來一高一低，即為高低膊。高低膊一般是上斜方肌和提肩胛肌過於繃緊，而菱形肌及中下斜方肌被拉長而未能發揮作用。若長時間處於高低膊狀態，便有可能影響到負責穩定脊椎和肋骨的肌肉，所以高低膊人士常見同時出現脊柱側彎問題。想根治問題，重點是改善肩胛骨與肩關節的運動模式，以下的訓練都有幫助。