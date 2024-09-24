高功率助聽器技術 解決聽覺障礙

世衛指出，全球超過5%人口(約4.3億人)需要處理聽力損失問題，其中最基本又有效解決問題的方法，就是佩戴助聽器。惟不少聽障人士抗拒使用助聽器，原因之一是連雜音都放大、聽不清楚，又或助聽器體積太大，怕被標籤。本港創科最新有高功率入耳式助聽器，可助聽障者重拾聽力。 香港中文大學耳鼻喉頭頸外科名譽臨床助理教授、耳鼻喉科專科醫生鄧志豪表示，如屬年紀漸長而聽力退化，一般是左右耳對稱地聽力流失，普遍會先聽不到高頻聲音，「腦部對聲音的辨識能力也會變差，出現聽到聲但不能理解的情況。」 出現3徵狀應檢查 下列情況如果出現3個或以上，就應該要留意及應安排接受聽力測試：



減低死亡率 若經過評估發現聽力下降，鄧志豪指，「如屬突發性原因，能夠及時接受適當治療，可恢復部分或全部聽力。」如果是未能逆轉的聽力問題，則可考慮助聽器或者人工耳蝸。一項今年發布的研究指出，聽障人士如果經常使用助聽器，能夠比不使用助聽器減低24%死亡率。過往研究亦指，使用助聽器可以延緩腦退化、維持樂觀情緒、維持活躍社交及減少跌倒。 輸出136分貝 現時助聽器大致分為入耳式、開放式、掛耳式及袋裝式，資深聽力工程師張日耀指出，「過往只有掛耳式適合全聾(95分貝或以上才聽到)人士，但他們或會覺得雜音也放大，或助聽器太大怕被標籤而不接受。」現在最新有高功率入耳式助聽器，可幫助到全聾聽障人士。「它可輸出136分貝聲音，加上AI智能回音抑制，令音量輸出穩定；同時具備5G波束成型技術，可降噪超過90%，令聽障人士可聽到聲音外，也聽得清晰、聽得舒服。」