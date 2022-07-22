高危生膽石 留意5F

肝臟平日會分泌膽汁，儲存在膽囊當中。當我們用餐後，膽囊便會收縮並「唧」出膽汁，用於消化肥膩食物和協助吸收脂溶性維他命。如果膽汁當中，膽固醇和膽鹽之間的比例失衡，就會過度濃縮形成結晶，結晶變大變多就會形成膽石。
外科專科醫生王喬峯表示，根據以往的數據，估計香港人口當中有5%至10%患有膽石，「2002年公布的一個全球統計顯示，中國人患有膽石的比率大約是5%，和東南亞其他城市的比率差不多。但到了2009年，一份研究數據指出中國人口的患膽石率已到達10.7%，反映膽石疾病在內地和香港都不斷上升，相信和高油膩飲食以及快餐文化息息相關。」
高風險群組
特別容易生膽石的高風險群組，原來是「5F」：
‧Fat(肥胖)
‧Female(女性)
‧Forty(四十多歲/中年)
‧Fertile(多產婦)
‧Family(家族史)
「女性患上膽石的風險比男性高一倍；而隨著年紀增長，男性和女性的患病率都會增加。到達停經年齡之後，男性和女性患病率差距會慢慢收窄。」王喬峯指出，「女性風險較高的原因和荷爾蒙有關。雌激素本身會增加膽汁中膽固醇的比例。而孕激素會減低膽鹽的分泌輸送，也會抑制膽囊收縮。在荷爾蒙影響下，膽汁變得特別濃縮、過分飽和而形成結晶膽石。」王喬峯特別提醒，這種風險在第四代孕激素避孕藥中較明顯，所以服用避孕藥前建議先諮詢醫生意見。
不切除膽囊易復發
治療方面，服藥溶解膽石的成效並不理想，只有小部分研究顯示一些藥物對溶解小於5mm的膽石有幫助，所以治療膽石的黃金標準始終是「微創膽囊切除手術」。王喬峯續指，「有人會問，可否切開膽囊取出石頭來代替膽囊切除？答案是無效，因為以往研究顯示這種方法復發率極高，治標不治本。而且打開膽囊過程當中，膽汁有可能引發腹膜炎。當然，微創膽囊切除屬於全身麻醉手術，也有一定風險。例如流血、傷及附近器官如大血管、膽管等。尤其膽囊曾經發炎的病人，手術部位可能異常黏連，微創有相當難度，甚至需要傳統手術才能安全取出膽囊。幸好近年透過使用吲哚菁綠(ICG)螢光膽道造影技術，讓外科醫生在微創膽囊切除手術過程中能更精準識別總膽管位置，減少創傷風險。」
少吃高脂食物
小部分病人術後初期吃較油膩食物後會容易腹瀉，但對大多數人屬於短暫的情況，當身體適應後問題便會逐漸消失，可以正常生活。王喬峯提醒，「切膽之後正常情況下並不會影響膽汁生產分泌及消化功能，不過依然要注意術後保養，少吃高脂肪及油膩食物，不要暴飲暴食。」