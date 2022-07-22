高危生膽石 留意5F

肝臟平日會分泌膽汁，儲存在膽囊當中。當我們用餐後，膽囊便會收縮並「唧」出膽汁，用於消化肥膩食物和協助吸收脂溶性維他命。如果膽汁當中，膽固醇和膽鹽之間的比例失衡，就會過度濃縮形成結晶，結晶變大變多就會形成膽石。

外科專科醫生王喬峯表示，根據以往的數據，估計香港人口當中有5%至10%患有膽石，「2002年公布的一個全球統計顯示，中國人患有膽石的比率大約是5%，和東南亞其他城市的比率差不多。但到了2009年，一份研究數據指出中國人口的患膽石率已到達10.7%，反映膽石疾病在內地和香港都不斷上升，相信和高油膩飲食以及快餐文化息息相關。」

高風險群組

特別容易生膽石的高風險群組，原來是「5F」：

‧Fat(肥胖)

‧Female(女性)

‧Forty(四十多歲/中年)

‧Fertile(多產婦)

‧Family(家族史)

「女性患上膽石的風險比男性高一倍；而隨著年紀增長，男性和女性的患病率都會增加。到達停經年齡之後，男性和女性患病率差距會慢慢收窄。」王喬峯指出，「女性風險較高的原因和荷爾蒙有關。雌激素本身會增加膽汁中膽固醇的比例。而孕激素會減低膽鹽的分泌輸送，也會抑制膽囊收縮。在荷爾蒙影響下，膽汁變得特別濃縮、過分飽和而形成結晶膽石。」王喬峯特別提醒，這種風險在第四代孕激素避孕藥中較明顯，所以服用避孕藥前建議先諮詢醫生意見。

