高尿酸｜新「四高」威脅！鍾意食呢樣隨時有腎病

有感於高齡長輩味覺退化，飲食偏好重鹹重甜，加上肌力下降缺乏運動意願，久而久之容易因為各種心血管、糖尿等慢性病，造成腎臟負擔，臺中榮總嘉義分院巡迴嘉榮長照社區，向長輩宣導四高(高血脂、高血壓、高血糖、高尿酸)與腎臟病的關係。 第四高「高尿酸」控制 嚴重恐終生洗腎 臺中榮總嘉義分院腎臟內科醫師蔡宗穎表示，台灣慢性腎臟病患者高達11.9%，洗腎人口密度更是世界第一，其中75歲以上長者人口洗腎率是青年人口的18倍。大多數民眾都知道平時要控制高血脂、高血壓、高血糖等「三高」，但其實也要注意「第四高」高尿酸的控制，因人體約有60%的水分透過腎臟形成尿液排出，腎臟也具有調節血液中電解質濃度、代謝身體尿毒素的功能，還能分泌腎素調節血壓，是泌尿系統中非常重要的器官；若未注意影響到腎臟功能，可能最後需要終生洗腎。

低油、低鹽、低糖 健康飲食預防腎臟病 嘉榮慢性腎臟病個管師黃雅莉叮嚀，預防慢性腎臟病發生的方式之一，就是避免「四高」帶來危害，因此除了配合藥物控制外，也要了解正確的飲食方式，例如醬料、湯頭、雞湯塊、即溶燕麥包、麵線(較細的麵條)、吐司麵包、果汁，都是容易被忽略的高鈉食品；而精緻蛋糕、餅乾、冰淇淋除了過甜，也暗藏高油脂；各式各樣的酒精飲料，糖含量超標，普林也易造成痛風；因此日常飲食建議避開精緻、過分糊化、加工的食品，選用原型、高纖、多樣化食物，才能實踐低油低鹽低糖的健康飲食原則。