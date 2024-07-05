高敏一族 易誘發情緒問題

都市裡有各式各樣的人，有一類是「高敏一族」(Highly Sensitive Person)，即對外界的刺激反應比其他人大，對周圍事物的感知力比一般人強，情緒上也比較敏感。精神科專科醫生張漢奇表示，「高敏」是一種性格特質，無所謂好或不好，但要留心較容易誘發情緒問題。

兩種特質

張漢奇指出，「高敏一族」在日常生活上可能會有以下特質：

1. 對外來的刺激比較敏感，「即使和其他人經歷同一件事，但高敏一族感知到的往往會比其他人多。例如有天早上，上司一言不發踏進辦公室，其他同事可能不以為意，或認為只是上司心情欠佳；但高敏一族就會想多些，是否上司對我有甚麼不滿呢？是否昨天交的報告有問題呢？諸如此類，思考得會比一般人詳細和反覆。但當然，這樣亦較容易被人認為是鑽牛角尖。」

2. 除了感知力，「高敏一族」的共感力亦較強。「意即他們很容易感受到身邊人的開心或不開心，並且牽動自己的情緒。」張漢奇說，「這也沒有好壞之分，因為能感受別人的感受可以是好事，但如果太容易受其他人的情緒影響，自己也可能經常不開心，這就不理想了。」

更著重心理治療

「高敏一族」情緒容易受影響，理論上也可能有較大機率患上抑鬱症。張漢奇表示，在藥物治療方面，抑鬱症患者是否「高敏一族」其實分別不大，「抑鬱症的治療大多需要藥物和心理治療雙管齊下；若患者是高敏一族，有可能心理治療的部分要做得更多，例如和病人討論一下自己高敏的特質，讓他明瞭這特質的影響，並且引導他用不同的角度看事物等，都有助治療。」