高敏一族 易誘發情緒問題

都市裡有各式各樣的人，有一類是「高敏一族」(Highly Sensitive Person)，即對外界的刺激反應比其他人大，對周圍事物的感知力比一般人強，情緒上也比較敏感。精神科專科醫生張漢奇表示，「高敏」是一種性格特質，無所謂好或不好，但要留心較容易誘發情緒問題。
兩種特質
張漢奇指出，「高敏一族」在日常生活上可能會有以下特質：
1. 對外來的刺激比較敏感，「即使和其他人經歷同一件事，但高敏一族感知到的往往會比其他人多。例如有天早上，上司一言不發踏進辦公室，其他同事可能不以為意，或認為只是上司心情欠佳；但高敏一族就會想多些，是否上司對我有甚麼不滿呢？是否昨天交的報告有問題呢？諸如此類，思考得會比一般人詳細和反覆。但當然，這樣亦較容易被人認為是鑽牛角尖。」
2. 除了感知力，「高敏一族」的共感力亦較強。「意即他們很容易感受到身邊人的開心或不開心，並且牽動自己的情緒。」張漢奇說，「這也沒有好壞之分，因為能感受別人的感受可以是好事，但如果太容易受其他人的情緒影響，自己也可能經常不開心，這就不理想了。」
更著重心理治療
「高敏一族」情緒容易受影響，理論上也可能有較大機率患上抑鬱症。張漢奇表示，在藥物治療方面，抑鬱症患者是否「高敏一族」其實分別不大，「抑鬱症的治療大多需要藥物和心理治療雙管齊下；若患者是高敏一族，有可能心理治療的部分要做得更多，例如和病人討論一下自己高敏的特質，讓他明瞭這特質的影響，並且引導他用不同的角度看事物等，都有助治療。」
耐性及坦誠相處
究竟「高敏一族」人數有多少呢？張漢奇表示根據外國的研究，大約15%至20%的人口屬於「高敏」，以此伸算本港可能有多達百多萬人，當然高敏的程度有高有低，但「非高敏一族」亦有需要學習和他們相處。
「舉例說，對於高敏一族，身邊人會需要較大的耐性和坦誠。」張漢奇指，「耐性就是首先要明白他們是較敏感的，也會想得較多，不要一下子譴責他們鑽牛角尖。而坦誠就是當有疑問時，可開心見誠和高敏一族商討，因為如果大家把事情擺在心裡，即使一句含糊不清的說話，一個猶豫的眼神，也可令高敏一族產生很多想法，所以愈開心見誠愈好。此外也不必太緊張，高敏一族其實也是普通人，基本相處並沒有太大分別，高敏只是一種性格特質，人人都可能會有不同性格特質的。」