高溫不僅帶來熱傷害！醫生分析：熱浪還會促進發炎感染

近日普遍高溫都超過攝氏30度，甚至有些地方還上看34度高溫；天氣炎熱，不僅可能面臨脫水或熱傷害風險，還加劇了傳染疾病和其他炎症疾病的發生率。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫生姜冠宇近日表示，今年夏天呼吸道傳染病的總體有感增加，連蜂窩性組織炎的案例也不少，經他研究後發現，會有這些狀況其實並不意外，分析蜂窩性組織炎與「熱浪會促進炎症」有關。

高溫下的健康風險 免疫系統在熱浪中的變化 姜冠宇醫生表示在收治的患者中，有不少比例還有下肢或關節化膿、鼠蹊部腫大，甚至還有發炎到冒泡的現象，而且不僅限老人，年輕人也有。針對此事件，姜醫生補充道，早在今年3月由美國心臟協會舉辦的生活方式與心臟代謝科學會議中，就有研究發現，一個人從沒有熱壓力到有中等熱壓力，相當於UTCI(通用熱舒適度評價指數)每升高5度，人體的免疫反應也會隨之增強，這會導致關鍵發炎標記物的水平增加，同時隨著環境溫度升高，人體具有記憶特定病毒和細菌，並產生抗體功能的B細胞就會減少，這會讓免疫系統中的抗體降低，難怪有些脆弱族群，如老年人或有基礎健康問題的人都來住院治療。

炎熱高溫恐讓有些治療藥物失效 姜醫生說明，衡量標準國際生物氣象學會(ISB)的UTCI，是基於人體對熱度的感受和適應程度，所提出通用熱舒適度評價指數。當超過攝氏46度屬於「極端熱度」，而攝氏32至38度則屬於「強烈熱度」。因此在最熱的日子裡，人們面臨更高的熱暴露風險，也可能更容易感染疾病或發炎。要注意的是，在身體高溫下，專家提醒有些治療藥物也可能失效，尤其對60歲以上的長者又會提升心血管風險。