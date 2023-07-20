高爾夫球肘 3招遠離復發

當手肘內側痛，坊間常叫高爾夫球肘，因為好發於高爾夫球運動員身上。其正式名稱為肱骨內上髁炎，而且一般人都可以患上。發炎的肌腱是屈腕肌群，有痛當然要求醫，經過了急性期之後，又有何運動可以強化出事的肌肉，避免復發？

手指使用過度

發生肱骨內上髁炎，原因可能是手指使用過度，又或者手腕關節擺位或者活動角度的問題，於令肌肉在力量較弱的位置發力，於是便較快超出負荷；另外，也可能是肩關節因其他問題導致無法好好出力，變成手出力，加大了屈腕肌群的負擔。這些原因都常見於重訓人士，如舉重時手腕並非處於中立位置，又或肩胛骨無法好好穩定，令前臂出現代償。

經過消炎藥、超聲波等治療之後，除了留意手腕在打字、重訓等時候盡量保持中立位置，亦可透過以下運動，避免復發。