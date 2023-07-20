高爾夫球肘 3招遠離復發

當手肘內側痛，坊間常叫高爾夫球肘，因為好發於高爾夫球運動員身上。其正式名稱為肱骨內上髁炎，而且一般人都可以患上。發炎的肌腱是屈腕肌群，有痛當然要求醫，經過了急性期之後，又有何運動可以強化出事的肌肉，避免復發？
手指使用過度
發生肱骨內上髁炎，原因可能是手指使用過度，又或者手腕關節擺位或者活動角度的問題，於令肌肉在力量較弱的位置發力，於是便較快超出負荷；另外，也可能是肩關節因其他問題導致無法好好出力，變成手出力，加大了屈腕肌群的負擔。這些原因都常見於重訓人士，如舉重時手腕並非處於中立位置，又或肩胛骨無法好好穩定，令前臂出現代償。
經過消炎藥、超聲波等治療之後，除了留意手腕在打字、重訓等時候盡量保持中立位置，亦可透過以下運動，避免復發。
前臂伸展
- 先跪於瑜伽墊上，雙手手指指向自己放在地上，然後身體往後坐下。
- 前臂應感到有拉扯，維持動作20至30秒，做3組。
- 伸展期間也可為前臂放鬆筋膜，用手捉住前臂肌肉，先順時針轉動，由上而下做完整個前臂肌肉範圍，再逆時針重複一次。
承重訓練
- 採跪姿，手腕於肩關節正下方。
- 全部手指貼地並往指尖方向延伸，前臂會自然少許內旋。前臂維持此角度，而上臂則外旋對抗，啟動肩胛骨周圍肌肉，讓肩胛骨緊貼肋骨。
- 然後利用大腿力量，前後移動身體，以增加上肢各關節的控制能力。
- 前後移動12次為一組，做3組。
前臂離心收縮運動
- 手握一個輕重量小啞鈴，或者一樽500至700毫升水，並將前臂平放於椅或枱上，手掌須懸於半空。
- 前臂發力屈曲手腕，將重量提至最高，然後用能夠控制的速度，慢慢放下重量至最低點。
- 重點是放下重量的一段，可用1秒上，3秒落的速度進行。
- 做12次為一組，做3組。