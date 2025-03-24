高聲尖叫真的會嗌破喉嚨 嚴重可致氣胸！「5症狀」要就醫

無論是卡啦OK夜唱、在演唱會見到心儀的偶像歌手，許多年輕人都會忍不住高聲尖叫歡呼，馬偕紀念醫院急症科翁梓華醫生提醒，這些行為可能導致「縱膈腔氣腫」，也就是喊破喉嚨！醫生分享，近日就遇到不少這類患者，提醒若是在高歌、大喊後突然感到胸悶、聲音變怪、呼吸困難或是皮膚有氣泡感，一定要盡快到急診就醫。

醫揭「縱膈腔氣腫」原因 激動嘶吼恐把肺泡「打爆」！ 為甚麼會出現喊破喉嚨的情形？翁梓華醫生指出，空氣經過聲門時震動聲帶，就會產生聲音，聲帶鬆弛會發出低音，繃緊時發出的聲音則相對較高。在用力大喊、高歌一曲、激動嘶吼時，人體首先要吸入大量的氣體，經過胸腔壓縮後讓氣體從聲門噴出，產生高頻而大聲的聲音。這時肺泡內壓力驟升，就可能把肺泡「打爆」而漏氣；這些氣體順著肺部的血管、肺紋、肺泡間隙延擴散到縱隔腔，就會形成「縱膈腔氣腫」。

胸痛症狀與心肌梗塞難區分 應赴急診排除心因性問題 翁梓華醫生說明，典型的縱膈腔氣腫，多是發生在上述行為後的突發性胸痛，同時會伴隨以下症狀： ​ 聲音發音變奇怪：縱膈腔氣腫影響到聲門的運作所導致。

​ 胸前皮下澎起來，壓下去的時候會有「撚髮音」：縱膈腔的氣體延伸到皮膚底下，導致觸摸皮膚時會發出「絲絲」聲。

吞嚥困難或疼痛：縱膈腔內的氣體壓迫到食道所致。

​ 呼吸困難：部分縱膈腔氣腫會伴隨氣胸。

​ 咳血：肺泡破裂時會伴隨小量出血，經由氣管咳出所致。 ​從X光片則能夠看到縱膈腔、氣管兩側、甚至是心臟周圍出現氣體。翁梓華醫生說明，縱膈腔氣腫所引發的胸痛，跟心肌梗塞、心肌缺氧的表現難以區分，且縱膈腔氣腫也有可能引發嚴重的張力性氣胸，建議在高聲吶喊後出現胸痛的年輕人，應前往急診排除心因性的問題。翁醫生也表示，如果情形不嚴重，多數個案能自行吸收，只需服用消炎止痛藥，並持續於胸腔科監察即可，請大眾毋須過於驚慌。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】