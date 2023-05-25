高血壓來襲無感覺？小心中風、腎衰竭跟住嚟

血壓不量不知道，一量嚇一跳！高血壓通常被視為「沉默的殺手」，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，因早期無明顯症狀而不易發覺，病人往往是等到有症狀，或合併其他慢性病就醫後，才發現血壓早已超標，需要吃藥來控制。
5點助逆轉早期高血壓 不想吃藥就趁早保養
恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐醫師說明，高血壓可分為原發性及繼發性，大部分人為原發性，即遺傳、壓力、鹽分攝取過多、吸煙飲酒、體重過重或缺乏運動。正常血壓應該是收縮壓小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱，如果血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，就是高血壓，而高血壓早期可能透過頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等症狀作為警訊。
黃駿豐醫師指出，早期的高血壓可以透過改變生活方式來控制，例如飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒煙、適當的飲食控制和定期運動等。這些改變有助於使血壓恢復正常水平。同時，定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。如果在就醫後需要使用高血壓藥物，非常重要的是要記住不要擅自停藥，遵從醫生的指示，按時服藥，定期追蹤血壓和就醫，以確保血壓保持在正常範圍內。
預防高血壓！血壓測量「3不1」與「722管理」
黃駿豐醫師表示，不少民眾反應，在家中量血壓都很正常，但一到醫院量血壓就飆高，懷疑自己是否健康出問題或是家中血壓計壞掉。但其實這是「白袍高血壓」，通常是病人進入醫療院所，因緊張等情緒或壓力，讓心跳加快、血壓變高。為避免血壓測量的結果不正確，醫師建議測量血壓前30分鐘記住3不1要：不煙酒咖啡、不忍尿、不捲起衣袖、要休息5分鐘。
在家中持續測量並記錄，雙手測量後記錄血壓較高的那隻，若左右手相差5至10毫米汞柱為正常，並養成居家血壓量測習慣及722原則，即：「7」連續七天測量，「2」早上起床後1小時且上完廁所，尚未服藥或進食前、晚上睡覺前1小時各量一次，「2」每次量兩遍，間隔一分鐘取平均值。黃駿豐醫師呼籲，透過「3不1要與722管理原則」定期測量並掌握自己血壓的狀況，是確保有效血壓管理的關鍵，避免慢性病跟著來。
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