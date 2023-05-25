高血壓來襲無感覺？小心中風、腎衰竭跟住嚟

定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。

血壓不量不知道，一量嚇一跳！高血壓通常被視為「沉默的殺手」，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，因早期無明顯症狀而不易發覺，病人往往是等到有症狀，或合併其他慢性病就醫後，才發現血壓早已超標，需要吃藥來控制。

5 點助逆轉早期高血壓 不想吃藥就趁早保養

恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐醫師說明，高血壓可分為原發性及繼發性，大部分人為原發性，即遺傳、壓力、鹽分攝取過多、吸煙飲酒、體重過重或缺乏運動。正常血壓應該是收縮壓小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱，如果血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，就是高血壓，而高血壓早期可能透過頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等症狀作為警訊。

黃駿豐醫師指出，早期的高血壓可以透過改變生活方式來控制，例如飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒煙、適當的飲食控制和定期運動等。這些改變有助於使血壓恢復正常水平。同時，定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。如果在就醫後需要使用高血壓藥物，非常重要的是要記住不要擅自停藥，遵從醫生的指示，按時服藥，定期追蹤血壓和就醫，以確保血壓保持在正常範圍內。