高血壓可致嚴重併發症 定期量度保持健康生活習慣

每年的5月17日，是世界高血壓聯盟指定的「世界高血壓日」，旨在提高我們對高血壓的認識。高血壓是現代人常見病，如血壓持續處於高水平，便有機會引致包括中風、冠心病、慢性腎病及心臟衰竭，患者有可能因此致命，故必須正視高血壓問題。
我們量度血壓時需要注意兩組數字，其中收縮壓/上壓是代表心臟收縮泵出血液時血管內的壓力；而在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力則是舒張壓/下壓。一般成年人在量血壓時，如收縮壓的數值持續處於140mmHg或以上，又或舒張壓達90mmHg或以上，便代表已患上高血壓；如收縮壓介於120至139mmHg之間，或舒張壓介乎80至89mmHg，代表身體已響起警號，需要關注血管健康。需注意兒童及青少年亦有機會患高血壓，如重複量度時，血壓超過95%相同年齡層、性別和身高範圍的人，即為高血壓。
患病比例隨歲數提升
高血壓是「隱形殺手」，由於沒有明顯病徵，往往到出現併發症時，患者才知患高血壓。應定時量度血壓，如發現血壓有問時可及時跟進和控制。根據2020－22年香港人口健康調查的結果顯示，本地15至84歲人士患高血壓的總患病率為29.5%(女性為26.2%，男性為33.2%)，結果亦顯示高血壓的總患病率由15至24歲的4.9%，上升至65至84 歲的 57.4%，比例會隨年齡增長而持續上升。
大部分高血壓患者都難以確定病因，注意包括吸煙、酗酒、肥胖、少運動、壓力、年齡大、鹽分攝取超標等，都是引致高血壓的高危因素。想預防高血壓，應當戒煙和避免飲酒、多做運動、舒緩壓力，亦要保持均衡和低鹽飲食。此外，應定期量血壓，如發現高血壓可及早求醫接受治療。