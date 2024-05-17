高血壓可致嚴重併發症 定期量度保持健康生活習慣

每年的5月17日，是世界高血壓聯盟指定的「世界高血壓日」，旨在提高我們對高血壓的認識。高血壓是現代人常見病，如血壓持續處於高水平，便有機會引致包括中風、冠心病、慢性腎病及心臟衰竭，患者有可能因此致命，故必須正視高血壓問題。

我們量度血壓時需要注意兩組數字，其中收縮壓/上壓是代表心臟收縮泵出血液時血管內的壓力；而在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力則是舒張壓/下壓。一般成年人在量血壓時，如收縮壓的數值持續處於140mmHg或以上，又或舒張壓達90mmHg或以上，便代表已患上高血壓；如收縮壓介於120至139mmHg之間，或舒張壓介乎80至89mmHg，代表身體已響起警號，需要關注血管健康。需注意兒童及青少年亦有機會患高血壓，如重複量度時，血壓超過95%相同年齡層、性別和身高範圍的人，即為高血壓。