高血壓患者必看！血壓藥一吃就是「一輩子」嗎？可以自行停藥嗎？

高血壓是許多中老年人常見的慢性病之一，又被譽為「無聲的殺手」。因為它在初期通常沒有明顯症狀，但若未控制得宜，嚴重時很可能會罹患中風、心血管疾病、腎病。因此，許多患者在確診高血壓後，最常詢問醫生的問題之一就是：「高血壓藥物是不是一吃就不能停？」對此，家醫科王天佑醫生表示，這要視患者的個人狀況而定，並強調未在醫生的評估下，切勿自行停藥，以免導致血壓回升，引發相關的健康風險。

長期吃太鹹、愛喝酒讓血壓飆升？是否不靠藥物須看高血壓成因 高血壓的成因有許多，可分為原發性與繼發性兩類，其中原發性高血壓最為常見，除了遺傳與年齡增長外，大多與不良的生活習慣有關，長期高鹽、高油飲食、經常吸煙、喝酒以及有肥胖問題者，另外運動量不足、壓力過大等因素，都可能導致血壓升高。小部分的高血壓屬於繼發性，可能由腎臟疾病、內分泌失調或特定藥物影響，如類固醇或避孕藥等。針對常見的原發性高血壓，王天佑醫生表示，這類型的高血壓患者，可以透過積極調整生活形態，例如減少鹽分攝取、控制體重、戒煙戒酒、培養運動習慣等，則有機會讓血壓逐漸改善，減少藥物使用。不過他也補充道：「如果患者本身有高血壓的家族病史，或是年紀較長，血管彈性變差，甚至已經有併發症，如心血管疾病或腎病，那麼這類患者就需要透過長期藥物治療來控制血壓。」

血壓降了就能停藥？醫警示：小心「反彈性高血壓」！ 「那麼，我的血壓已經降下來了，是不是可以自己停藥呢？」王天佑醫生給出了明確的答案：「千萬不可以！」。他解釋，高血壓的治療並不是單純為了當下正常的血壓數據，而是要讓血壓穩定在健康範圍內。如果患者擅自停藥，血壓可能會突然回升，中風、心肌梗塞、心血管疾病等風險又會提高。因此，王天佑醫生強調，對於已經在服用高血壓藥物的患者，最安全的方式就是按時服藥，並定期覆診，讓醫生評估是否需要調整藥物劑量，而不是自行決定停藥。