高血壓｜醫藥新科技 只需打兩針可降低血壓一年？

高血壓是十分常見的長期疾病，而且可以對身體不同器官和組織造成難以逆轉的傷害，增加罹患心血管疾病及腎衰竭等嚴重病患的風險。現時降血壓藥物多以口服形式每日服用，但將來或許有更簡單的方式控制血壓，因為一種仍在試驗階段的新藥，一針的藥效可以維持半年之久，即患者只要一年打兩針，毋須再日日用藥。

控病情況較理想

該款試驗中的降血壓藥名為Zilebesiran，是一種針對血管張力素原的研究性 RNA抑制劑。血管張力素原主要由肝臟產生的荷爾蒙，有調節血壓的作用。

根據在美國心臟協會2023年科學會議上公布的第二期臨床研究，共有400名輕度至中度高血壓患者參與，他們被安排每6個月注射不同劑量的新藥，或每3個月注射指定劑量藥物。

結果顯示，經過半年後，與使用安慰劑的患者相比，所有使用新藥的患者，更大機會可以令收縮壓降低20mmHg，又或者毋須同時使用其他降血壓藥物也能達到控制血壓水平的效果。