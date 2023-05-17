高血壓｜高血壓因「風、火、痰、瘀」互結為病！ 中醫師教煲滋潤湯水改善血壓

被稱為「隱形殺手」的高血壓往往礙於缺乏初期明顯病徵，而令患者出現延誤求醫或忽略其嚴重性的情況，最終或會一發不可收拾，引致中風、心臟衰竭、腎衰竭等併發症，嚴重的話甚至死亡。適逢世界高血壓日，註冊中醫師許懿清博士響應年度主題「準確測量，有效控制，健康長壽 (Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer)」，為大家解構高血壓在中醫角度到底是怎樣一回事，還分享三款食療助改善血壓，控制得宜就自然更健康長壽！

許醫師指出，中醫理論認為高血壓與肝、心、腎等臟腑息息相關，其變動在肝，但根源在腎，致病因由就是「風、火、痰、瘀」互結為病。「風」即指頭暈目眩，疾病轉變迅速；「火」是指面紅目赤、口苦、易怒；而「痰及瘀」皆指氣血不暢，阻塞為病。

高血壓在臨床上的表現變化多端，屬中醫「眩暈」及「頭痛」的範疇，主要由情志內傷、肝腎陰虧陽亢、飲食不節或痰濁壅滯所致，因此治療此症應以滋陰、平肝、潛陽、除痰、祛濕為主。若主要徵狀為面紅目赤、頭暈頭脹頭痛、視物昏花、急躁易怒、失眠多夢、脈弦而有力等，則可能辨證為肝腎陰虛、肝陽上亢、肝風內動、痰瘀互結等證型，治療上常採用平肝潛陽、育陰熄風、活血化痰等治療方法，使身體達至陰陽平衡。